Abril Zignago, hija de Gian Marco, se mostró de acuerdo con el romance de su padre con Juliana Molina. | Fuente: Composición

El cantante Gian Marco ofreció un gran concierto para celebrar sus 30 años de carrera y llegó acompañado de su pareja, la colombiana Juliana Molina. El artista también llegó con sus tres hijos y dos de ellos se presentaron en el escenario.

Sin embargo, su hija Abril no tuvo ningún problema en hablar sobre la relación que tiene su padre con la joven. “En verdad, feliz por él, lo que lo haga feliz, yo lo voy a apoyar siempre. Qué viva el amor. Lo que él quiera, yo lo amo, mi papi”, dijo para las cámaras de ‘En boca de todos’.

Como se recuerda, su romance con Juliana Molina, a quien le lleva 18 años de diferencia, surgió pese a que a fines de mayo aseguró a la prensa que estaba dedicado a su trabajo y sus hijos.

Con 33 años, Molina hizo su primera aparición en la pantalla chica peruana como concursante en el programa "La Voz Perú". En aquel entonces tenía 25 e integró el equipo del cantante venezolano José Luis 'El Puma' Rodríguez.

Gian Marco está feliz con la colombiana Juliana Molina

Tras anunciar su romance con Juliana Molina, Gian Marco Zignago se mostró feliz de iniciar una nueva etapa en su vida con la cantante colombiana.

“Estoy contento, sí, muy bien. Feliz, estoy viviendo una nueva vida. Estoy contento, muy agradecido, cada día es una nueva etapa, cada paso es una nueva etapa”, dijo el artista al programa de ‘Magaly Tv: la firme’.

Asimismo, Gian Marco resaltó que no hace caso a las críticas por diferencia de edad ya que Juliana Molina es 20 años menor que él y es fiel a la frase “Para el amor no hay edad”: “Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir, no hay mucha ciencia en realidad, es básicamente vivir la oportunidad”, agregó.

Además, en una historia de Instagram más reciente, Gian Marco compartió un mensaje que podría estar dirigido a quienes vienen comentando sobre su relación con Juliana Molina. El cantautor acostumbra compartir todo tipo de mensajes en sus redes sociales.

“Mientras más tiempo pases averiguando y criticando lo que pasa en la vida de los demás, estás perdiendo una gran posibilidad de ser genuinamente feliz contigo. No intentes vivir tu vida a través de otros... terminarás perdiendo siempre, y la frustración está encadenada en tu alma sin salida”.

