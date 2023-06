Gianella Rázuri revela que aconsejó a Rodrigo Cuba sobre su relación con Ale Venturo

Después de haber sido captada con Rodrigo Cuba, la modelo Gianella Rázuri declaró por primera vez luego de ser vinculada con el futbolista mientras él mantenía una relación sentimental con la empresaria Ale Venturo.

Luego de ese suceso, la exparticipante del Miss Perú reveló que le dio consejos al ‘Gato’ para que no se separe de la madre de su segunda hija.

“Rodrigo es súper amigable. Es más, yo he sido la que más lo ha aconsejado ahí, en que se mantenga firme en lo que él realmente quiere, que sea sano. Cuando él me pidió un consejo, yo se lo di. Eso ha sido todo”, dijo Gianella Rázuri a los reporteros de Magaly Tv: la firme.

Asimismo, indicó que no tiene una gran amistad con Rodrigo Cuba por lo que es poco probable que tengan una relación porque ella sabía de Ale Venturo: “Que digas que es mi mejor amigo, no. Pero obviamente, la situación es tan mediática y suena en todos los medios, yo meto mi cucharita”, agregó.

Tras el supuesto ‘ampay’, Gianella Rázuri pidió que paren con los ataques porque ha perdido trabajo por el cargamontón:

"No han encontrado un ampay besándome o algo para que empiecen a atacar y me he llevado la peor parte, no ha sido justo. (…) Para mí no ha sido justo, no he hecho absolutamente nada. En verdad, quiero que esto pare, por favor (…) Yo he perdido contratos por esto”, sostuvo.

Ale Venturo terminó su relación con Rodrigo Cuba

Aunque no ofreció más detalles de lo que motivó la separación, Ale Venturo fue tajante al asegurar que no intentará retomar el romance con el futbolista del Sport Boys, Rodrigo Cuba.

Hasta el Día de la Madre parecía que todo marchaba bien y nada haría sospechar que ellos acabarían, pero los rumores de la ruptura se desataron cuando Venturo decidió eliminar las fotos con el padre de su hija de sus redes sociales.

"Yo le deseo lo mejor en verdad. Que cada uno siga su camino", expresó a las cámaras de Magaly TV, la firme. "No me siento bien ahora, pero vamos a seguir adelante, fuertes, y mamá leona para siempre. Paz y amor, pero por favor, respeten ahorita el dolor", declaró.

Cuando fue consultada si hubo maltrato o infidelidad, la empresaria sólo respondió que se considera una "buena madre".

"Yo sé que soy una buena madre, eso es lo que puedo decir, es más, los que me rodean también (lo pueden afirmar). Obviamente que no estoy bien, pero ya, todo para adelante", manifestó.

El 'Gato' Cuba ha evitado pronunciarse al respecto, pero ambos aún se siguen en sus respectivas cuentas de redes sociales. Lo último que ha publicado el jugador en su cuenta de Instagram es un post sobre sobre el Día de la Madre, donde borró una mención especial a su expareja.