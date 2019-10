Gino Pesaressi señaló que ha tenido que lidiar con el estereotipo de 'chico reality'. | Fuente: Instagram

Gino Pesaressi, quien ganó fama por participar en "Esto es guerra", integrará la nueva generación de "Pataclaun", proyecto que volverá a las salas de teatro desde este 25 de octubre. Precisamente, el exchico reality se refirió sobre el estereotipo con el que tuvo que lidiar tras alejarse de la televisión en abril de 2018 y conducir el programa de espectáculos "Amor de verano".

"La última vez que estuve en televisión fue en mi etapa de conductor, la cual me gustó bastante, pero ya sentía que esas etapas las tenía que pasar si quería quitarme el estereotipo de chico reality. Yo me considero una persona que me puedo desarrollar en varios aspectos: teatro, cine, televisión y ahora también la música", dijo Gino Pesaressi a RPP Noticias.



El también modelo señaló que constantemente la opinión pública busca desprestigiar a los participantes de programas realitys.



"Los chicos realitys tenemos que lidiar con el tema de ser las vedettes de nuestra época. Buscan desprestigiarnos y es algo que molesta un poco, porque desde mi punto de vista, una persona que está en un reality o programa en vivo tiene que tener mejor reacción, mejor forma de expresarse, tener más recursos. De hecho, tenemos malos representantes, pero como en todo. Hay futbolistas buenos, pero también hay malos", agregó.



HABLA DE NICOLA PORCELLA

Asimismo, se refirió sobre el escándalo en el que se vio envuelto su excompañero Nicola Porcella, quien recientemente protagonizó una serie de videos donde aparecía agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

"Yo tengo pocos amigos en televisión, son solo 2 o 3 con los que tengo contacto. No hablo mucho con Nicola, sé lo que le pasó, estuve un poco al pendiente, de hecho, le mandé mis mejores vibras a Angie y a él porque es un tema muy fuerte en el que se vieron involucrados. Son cosas que también te hacen madurar", mencionó.



Además, reveló que no está seguro de volver a conducir un programa de espectáculos, pero reconoció que aprendio mucho de su paso por "Amor de verano".



"No sé si volvería a conducir, no me sentí muy bien hablando de espectáculos. Me gusta estar en un programa como conductor, pero no en uno que sea tan incisivo. La televisión es así, un día puedes estar al frente a un programa y al otro puedes ser portada del mismo. Cada experiencia que tengo la valoro igual, pase lo que pase", comentó.



Finalmente, sorprendió al confesar que recibió dos propuestas de "El valor de la verdad" para sentarse en el sillón rojo, pero descarta presentarse en el programa de Beto Ortiz.

"Ya me han ofrecido estar en "El valor de la verdad" este año y el año pasado, pero yo no veo mucho ahí. No es mi perfil y no veo ningún tipo de crecimiento ahí más que el económico. Yo no lo haría de verdad", concluyó