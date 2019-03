Natalie Vértiz y Gino Pesaressi compartieron el primer día de clases de sus hijos. | Fuente: Instagram

Arrancó el primer día de clases y diferentes famosos de la farándula local compartieron fotos y videos con sus hijos a través de Instagram. Natalie Vértiz y Gino Pesaressi fueron algunos de ellos.

"¡Qué día tan emocionante! Soy fan de los primeros días, tanto que descubrir y aprender. Cada año escolar es una nueva aventura y este es el segundo año de Liam. ¡Vamos mi rey, por un año maravilloso!", escribió la modelo y conductora Natalie Vértiz en su Instagram. Ella compartió unas fotos de su hijo Liam en su salón. Además, de su pareja Yaco Eskenazi llevando al pequeño al colegio.



Asimismo, el bailarín Gino Pesaressi subió una foto de su hija Gia en su salón de clases con la siguiente leyenda: "mi bebecita ya es una niña".

Por su parte, la cantante Anna Carina celebró el año escolar 2019 con una imagen antigua de su hija Micaela. "Hace 6 años en su primer día de clase", comentó la cantante como leyenda de su foto en Instagram.

Pero el colegio no ha comenzado aún para todos. La conductora Sheyla Rojas mostró a su hijo Antoñito descansando pues en su colegio todavía no empiezan las clases. "Alguien está contento porque en su colegio todavía no empiezan clases.... seguirá disfrutando al máximo los últimos días", escribió Sheyla.