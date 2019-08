Renzo Schuller graba un nuevo proyecto con Gisela Valcárcel.

Renzo Schuller trabajará con Gisela Valcárcel en GV Producciones. La conductora de "El artista del año" publicó un video en Instagram en el que se ve al actor grabando en exteriores junto a un auto, rodeado de un equipo de varias personas, incluyendo un camarógrafo.

Mientras lo graba con su celular, Gisela Valcárcel le da la bienvenida. Luego escribió: "Aquí empieza una nueva aventura, bienvenido Renzo Schuller", para luego etiquetar a GV Producciones.

La 'Señito' elogió el trabajo de Renzo Schuller al responder uno de los comentarios de sus seguidores. "Me encanta saber que está con nosotros, es un trome", escribió.

La nueva dupla: Gisela Valcárcel y Renzo Schuller.

¿SE REENCONTRARÁ CON GIAN PIERO DÍAZ?

Renzo Schuller y Gian Piero Díaz condujeron por varios años el 'reality' "Combate". Cuando en diciembre de 2018 el programa se levantó del aire, Díaz fue presentado luego como co-conductor de "Esto es Guerra", en Canal 4.



Por su parte, Renzo Schuller se dedicó al teatro y estrenó un monólogo dedicado a su experiencia como padre. Ahora ambos pertenecen nuevamente a la misma empresa, aunque no se ha detallado si trabajarán juntos en algún proyecto.

Así le da la bienvenida Gisela Valcárcel a Renzo Schuller.

¿POR QUÉ DECIDIÓ SALIR DE "COMBATE"?

"Decidí no seguir en 'Combate' con la finalidad de hacer otras cosas. Yo ya me sentía muy cansado. Cuando tengo mucho tiempo en algo, me digo: 'ya quiero cambiar y probar otras cosas'", señaló Schuller en el programa "Encendidos" de RPP Noticias.

Por el momento, el también actor descartó volver a conducir un 'reality'. Para Renzo Schuller, la adrenalina que se experimenta y la tensión de estar a cargo de un programa en vivo son razones para mantenerse alejado actualmente de estos programas. Además desea realizar otras cosas.