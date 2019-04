¿Renzo Schuller competirá con Gisela Valcárcel y Beto Ortiz los sábados? Esto fue lo que nos dijo

Renzo Schuller negó que vaya un conducir un programa los sábados a las 10 p.m. por ATV. | Fuente: Instagram

En las últimos días, en redes sociales y en algunos medios de comunicación, trascendió que Renzo Schuller y Fernando Armas serían los conductores de la versión masculina de "Mujeres sin filtro", programa que se emitiría en Canal 9 los sábados a las 10 p.m.

Sin embargo, el propio Renzo Schuller en comunicación con RPP Noticias negó esta posibilidad.

"No te puedo decir nada porque eso no es cierto. No voy a conducir ningún programa los sábados a las 10 de la noche. No sé por qué han salido cosas que no son", dijo el ex presentador del programa "Combate".



Como se recuerda, actualmente el programa que lidera el ráting de los sábados en la noche es "El valor de la verdad" (Canal 2) y pronto tendrá una fuerte competencia con el regreso del "Gran Show: El dúo perfecto" (Canal 4).

DUELO POR EL RÁTING

"El valor de la verdad" de Pedro Moral fue uno de los temas más comentados en redes sociales. La ex pareja de Sheyla Rojas contó su verdad en el polémico programa conducido por Beto Ortiz, que ha encontrado una fórmula para liderar los fines de semana: sentar a personajes que hacen noticia en el sillón rojo.

El empresario se presentó en "El valor de la verdad", respondió a 20 preguntas con la verdad y se llevó 25 mil soles. Asimismo, esta edición de "El valor de la verdad" volvió a liderar el ráting del horario estelar de los sábados.

Por su parte, Gisela Valcárcel presentó una temporada de su formato de entrevistas "Gisela busca". Tuvo invitados como Sheyla Rojas, Aldo Miyashiro, Rebeca Escribens, entre otras.

Esto le ha valido, por lo general, obtener el primer lugar de los programas más vistos de los sábados. Esto hasta el estreno de "El valor de la verdad". Desde entonces ocupa habitualmente el segundo lugar. En las próximas semanas Gisela volverá a la televisión con "El artista del año".