Gisela Valcárcel y Verónica Linares | Fuente: Instagram / Verónica Linares

Uno de los hechos más polémicos de la televisión peruana en 2022 fue el enfrentamiento mediático entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina. Cada una le dedicó a la otra ácidas críticas desde sus respectivos programas, aunque fue la popular 'Urraca' quien dio las estocadas finales al dedicarle varios reportajes a su rival.

Esta confrontación tomó por sorpresa a la periodista Verónica Linares. Por ello, en un reciente episodio de su programa "La Linares", que transmite por su canal de YouTube, le preguntó a la presentadora de "El Gran Show" el motivo por el que estuvo hablando de Medina "en esta temporada" y admitió que le gustaría tenerla como entrevistada.

"Tienes que aprender a escoger, Linares", le respondió Gisela Valcácel. La compañera de Federico Salazar refutó: "Son personajes muy ricos, para bien o para mal". Pero la popular 'Señito' indicó: "¿Por qué no dices entonces que yo soy un personaje rico con Giuliana Rengifo? ¿Por qué yo no puedo ser un personaje rico como Johanna San Miguel o Korina Rivadeneira?".

Verónica Linares argumentó que Magaly Medina es alguien que ha sabido mantenerse en la televisión, así como la misma Valcárcel, a quien le dijo que la había saludado por sus "30 años" en la pantalla chica.





La pregunta que Gisela Valcárcel le haría a Magaly Medina

En la misma entrevista, Gisela Valcárcel le pidió a Verónica Linares que si llega a tener a Magaly Medina como invitada en su programa le haga una interrogante de su parte. "Si la entrevistas, necesito que le hagas una pregunta, aunque te puedo pasar unas tres", señaló la presentadora.

"Le puedes preguntar cuando dijo que yo era una pituca, usó esa palabra, que yo me creía porque viajaba en primera clase, dile qué se siente viajar de primera clase, y si iría en económica a Lima - Madrid", indicó Valcárcel.

Por último, quien en algún momento fue conocida como la 'Reina del mediodía" explicó la razón por la que se refirió a Magaly Medina en "El Gran Show": "He hablado una vez de ella este año y fue el día que invité a Melissa Paredes, porque Melissa Paredes fue tratada acá peor que una mujer apedreada hace dos mil años, y ni tú ni yo nos levantamos para decir que no la toquen".

Como se recuerda, en octubre del año pasado, Gisela Valcárcel afirmó que Magaly Medina estaba "haciendo demasiado daño". "Y, sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila (...) Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí, me maltrataste solo por odio", expresó en aquel entonces.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.