Sigue creciendo la tensión entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina. En solo una semana, las conductoras de televisión se han dicho de todo en sus respectivos programas. Todo inició con el regreso de 'El gran show' a la televisión donde 'La señito' defendió a Melissa Paredes de la 'Urraca'.

Desde ese momento, los dimes y diretes se fueron incrementando, tanto así, que hasta se dijeron cosas personales. Mientras que Gisela le recordó su pasado y hacía referencias sobre el notario; Magaly, por su parte, mostraba el famoso 'Vladivideo' protagonizado por Valcárcel.

A manera de cronología, te contamos todos los hechos que ha generado el versus entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel.

La pelea televisiva entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel

"El gran show' regresó a la televisión a inicios de octubre y Gisela Valcárcel decidió salir en defensa de Melissa Paredes, frente a las críticas que en su momento recibió de Magaly Medina tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con Rodrigo Cuba. Valcárcel afirmó que Medina está "haciendo demasiado daño".

Magaly Medina le dedicó un programa entero a Gisela Valcárcel a quien acusó de vivir de su trabajo. "Ella vive de mis ampays, yo lo he dicho, ella toma nota de todo lo que yo hago, yo chambeo para ella. Es que es tan hipócrita esa mujer, es la alcahueta más grande de la televisión", señaló la figura televisiva de ATV. "Acuérdense lo que le hizo a Tarazona, ella estaba dando de lactar a su bebé y ella fomentaba la infidelidad de Domínguez con la Chabelita, eso es la peor alcahuetería e hipocritona que ella es", agregó.

La popular 'Urraca' salió frente a las cámaras de su programa para negar que lloró frente a Gisela y contó su propia versión. "Mientes con un desparpajo que realmente me asusta, se me pone la piel de gallina de lo mentirosa que puedas ser (...) La gente que me conoce sabe que yo para llorar soy bien dura", dijo la presentadora antes de narrar cómo fue el encuentro que tuvo con la popular 'Señito', allá por el 2013, durante una feria televisiva.

"Esta mujer me denunció ante el Poder Judicial 'n' veces por cualquier cosa que yo decía acá. Me mandaba a todos los abogados de América TV. Me hizo varios juicios, todos los ganó", afirmó, Magaly Medina. "Hablemos la verdad: me demandaste por un montón de cosas, así que te defendiste. ¿Le he hecho alguna demanda a alguien de la farándula? ¿A sus asalariados? De mí hicieron hasta una telenovela". Magaly Medina subrayó que ni siquiera enjuició a Michelle Alexander por la miniserie 'Magnolia Merino': "Desde el primer día que estuve en la TV, sabía que había leonas como ella, que me iban a tratar de comer. Todo tipo de aves de rapiña", acotó.

Durante la emisión de 'Magaly TV: La Firme', Medina dijo: "Siempre me ha parecido una persona con doble discurso. Una disforzada, una hipócrita y se lo he dicho a lo largo de los tiempos. Pero nunca pensé que fuera una mentirosa a morir. La desesperación por el rating la ha hecho alucinar un montón de barbaridades que no voy a permitir a ella que me lo diga". "Ella tendrá mucho tiempo en la televisión, pero no me merece ningún respeto", añadió.

Medina rememoró la telenovela 'Magnolia Merino', hecha por Michelle Alexander, actual jurado de 'El Gran Show'. Y también recordó cuando Gisela Valcárcel convocó al personaje protagonista de dicha ficción, interpretado por Ebelin Ortiz, para que pisara junto a Lucho Cáceres el escenario del espacio televisivo que en 2008 conducía. "Quisieron arruinar mi credibilidad como periodista. Eso hacía la señora Gisela Valcárcel. Burlarse de mí. Y yo estaba en prisión. Con tu enemigo en la cárcel, eso hizo ella. Ahí está, la conocen de cuerpo entero", agregó.

La reunión entre Gisela Valcárcel y Vladimiro Montesinos fue registrado por él mismo en uno de sus recordados 'vladivideos'. La presentadora apareció junto a José Francisco Crousillat en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), donde la ex mano derecha de Alberto Fujimori recibía a políticos y empresarios. "Ella visitó la salita del SIN. Fue a pedirle a Montesinos que impidiera la salida del libro 'La Señito' que escribió su ex, Carlos Vidal, y que fue su novio por muchos años". "Ahora que se venga a hacer la inocente, quien se valió del poder para hacer ver su fuerza. Se quiere ver a sí misma como una mujer desamparada y sola".

"No cuenta nada y tampoco lo escribió Carlos Vidal, porque no sabía ni escribir su nombre. Lo que cuenta son anécdotas de admiración y de una relación que tuvo con ella, la parte de su historia. Yo he leído el libro y no encuentro hasta ahora nada que pueda ser difamatorio, escrito con rabia, con rencor, más bien parece un homenaje".

"Hoy no vengo con flores, hoy vengo con armadura. Y ustedes deberían tener también. Porque no solo de mí se habló durante la semana", señaló Valcárcel en su programa. "Por favor, ¿mi notario está aquí? Porque hoy tenemos notario. ¿Por qué? Es que hoy hay un eliminado", indicó la conductora en alusión sobre el esposo de Medina. Y varios minutos después, volvió a la carga para decir: "Me da pena porque sé que está esperando que yo diga algo".

Después de que Gisela Valcárcel pusiera tras las rejas al locutor de ‘El gran show’ y vestido de preso, Medina se refirió al hecho de que su colega aludiera a los dos meses y medio que estuvo en el penal Santa Mónica. "Esa fue una burla y humillación de cuando yo tuve que pasar un tiempo en prisión. Porque ella no tiene un historial sucio, fangoso, como yo sí tengo de ella, entonces ella cree que este episodio de mi vida es vergonzoso. El episodio de la cárcel es penoso, fueron los peores días de mi vida televisiva".

