Aldo Díaz, más conocido como el 'Apoteósico' en 'El gran show', hizo referencia a Magaly Medina en prisión en el 2008. | Fuente: Composición

Continúan las indirectas entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ fue que ‘La señito’ hiciera referencia a su paso por la cárcel en octubre de 2008.

Tras poner tras las rejas al locutor de ‘El gran show’ en su reciente programa y vestido de preso, Medina se refirió al hecho de que su colega aludiera a los dos meses y medio que estuvo en el penal Santa Mónica.

"Esa fue una burla y humillación de cuando yo tuve que pasar un tiempo en prisión. Porque ella no tiene un historial sucio, fangoso, como yo sí tengo de ella, entonces ella cree que este episodio de mi vida es vergonzoso. El episodio de la cárcel es penoso, fueron los peores días de mi vida televisiva", sostuvo Magaly Medina.

Como se recuerda, la presentadora de ATV estuvo en la cárcel tras perder un juicio por difamación contra el futbolista Paolo Guerrero. "No te puedes burlar de eso, porque no te lo permito", le dijo a Gisela Valcárcel. "Y si quisiste humillarme, ese hecho a mí no me humilló, me fortaleció", añadió.

Por otro lado, Medina afirmó que ha recibido el apoyo del público mientras estaba dentro de la cárcel y más aún cuando salió. "Lo que sí fue apoteósico, no es su locutor en off, sino el apoyo de la gente mientras estuve ahí”.

Para cerrar el tema, Magaly Medina sugirió que Gisela Valcárcel es la que debería estar en prisión y aseguró que nadie pediría su liberación: “Si por alguna razón vas a prisión, eso no pasaría, porque tú deberías ir a prisión por todas las bobadas que hablas en tus programas”, finalizó.

Magaly Medina vs Gisela Valcárcel

El sábado pasado, Gisela Valcárcel estrenó una nueva edición de 'El gran show' con un fuerte mensaje dirigido a Magaly Medina. La popular 'Urraca' anunció el fin de semana que el lunes 3 de octubre le respondería a su contrincante mediática. Y la respuesta fue bien recibida por la audiencia, según revelan las cifras de rating.

Desde "hipócrita" hasta "alcahuete", la conductora de ATV disparó contra quien fuera conocida como la 'Reina del mediodía' en una emisión dedicada por entero a criticarla. Además, la presentadora de 'Magaly TV: La Firme' hizo algunas revelaciones para desmentir versiones que la 'Señito' había ventilado en el 'reality' de América TV.

Al enterarse de cuánto rating consiguió en su último episodio, Magaly Medina celebró a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió una historia en la que agradecía a sus seguidores. "Gracias al público por su sintonía", escribió la 'Urraca' en la publicación.

Con todo este material, el programa de Magaly Medina consiguió posicionarse en el quinto lugar de los espacios televisivos más vistos el lunes 3 de octubre. Con 14.5 puntos de rating en Lima y hogares, 'Magaly TV: La Firme' solo estuvo por debajo de 'Al fondo hay sitio', 'Luz de luna', 'Esto es Guerra' y 'América Noticias'.

