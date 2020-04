Gisela Valcárcel considera disminuir su sueldo ante una crisis en la televisión. | Fuente: Instagram

Gisela Valcárcel ha considerado enfrentar ciertos cambios para que sus trabajadores en GV Producciones no pierdan sus empleos. La popular conductora aseguró que ha conversado con su productor para acortar el suelto de ambos, con el objetivo de que puedan seguir adelante con sus shows incluido “El artista del año”.

“[El costo social será] muy fuerte, pero no queda de otra. El otro día hablaba con mi productor y le decía que si nos tenemos que bajar el sueldo lo hacíamos para que todos tengan. Tengo a gente que, con dos o tres hijos, estaba esperando que empiece el show en abril”, declaró sobre una posible crisis de la televisión para La República.

Por ende, Gisela Valcárcel y su equipo están evaluando opciones para continuar con la programación de “El artista del año”. “Entonces, obviamente, nos tendremos que unir y hacer algo, algún invento. Yo soy una persona acostumbrada a la crisis, vengo de un lugar muy pobre, soy ahorrativa y sé vender paltas”, añadió.

En ese sentido, Gisela Valcárcel cree que los siguientes meses van a ser momentos muy duros para la televisión peruana, sobre todo por la falta de ingresos para producir.

“Creo que este año va a ser muy duro porque la televisión necesita de ingresos para producir, no es que se prendan las cámaras y ya. Creo que va a haber muchos artistas sin poder hacer nada. En televisión haremos lo que se debe: abaratar todos los costos posibles”, explicó la famosa 'Señito'.

¿CUÁNDO VOLVERÁ “EL ARTISTA DEL AÑO”?

Hace unas semanas, Gisela se refirió al regreso de “El artista del año” con una nueva temporada. Por las medidas restrictivas por el distanciamiento social, la conductora reveló no tener la seguridad si volverá a la televisión este año, pese a que le encantaría.

“No sé si volveré este año, nadie lo puede saber. Uno puede ir tanteando, pero no sé si volveré este año. Me encantaría, pero debemos esperar un tiempo para ver si se puede volver, porque nuestro programa toma a mucha gente y la pone en un set”, comentó en una transmisión en vivo en Instagram.