Gisela Valcárcel se refirió al posible regreso, este año, de "El artista del año". | Fuente: Instagram

Debido a las medidas ordenadas por el gobierno, para evitar el contagio del COVID-19, varios programas de televisión han tenido que ser suspendidos para cumplir las reglas del distanciamiento social.

América TV ha sido uno de los canales afectados, pues retiró del aire los espacios de "En boca de todos" y "Esto es guerra". Por ello, el retorno del programa sabatino "El artista del Año", conducido por Gisela Valcárcel, podría frustrarse.

Al respecto, la misma Gisela se refirió sobre el regreso del show aunque no se atrevió a dar una fecha. Ella admitió que no tiene la certeza de que este año se estrene una nueva temporada de "El artista del año".

"No sé si volveré este año, nadie lo puede saber. Uno puede ir tanteando, pero no sé si volveré este año. Me encantaría, pero debemos esperar un tiempo para ver si se puede volver, porque nuestro programa toma a mucha gente y la pone en un set", indicó en un video en vivo en Instagram, que realizó con Jaime 'Choca' Mandros.

Por otro lado, a la conductora se le preguntó por la posibilidad de realizar "El artista del año kids", pero la popular 'Señito' lo descartó. "A mí me encantan los niños, pero siempre se me hace difícil que alguien se quede en el segundo lugar", expresó.

¿"EL ARTISTA DEL AÑO" SIN PÚBLICO?

A pesar de las palabras de Gisela Valcárcel, previamente uno de sus productores deslizó la posibilidad de que el show regrese a la televisión tomando en cuenta las recomendaciones establecidas.

“Estamos recién iniciando la preproducción del programa, pero lo que te puedo decir es que vamos a estar siempre en la norma. Si la norma es que el programa salga sin público, el programa sale sin público. Lo han hecho otros países con este problema (coronavirus) mucho más avanzado, ¿nosotros por qué no hacerlo? ”, indicó Armando Tafur.

“No hay fecha [de estreno]. Todavía no podría decir nada de esa información, menos ahora que estamos con este tema. Ojalá que esto no se vea afectado en el lanzamiento de cualquier programa de América o de otro lugar”, explicó al diario La República.