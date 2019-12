Susan Ochoa hizo un balance de su carrera musical este 2019. | Fuente: Composición

La cantante Susan Ochoa realizó un balance sobre su carrera musical en el 2019, año de alegrías ya que ganó dos gaviotas de plata en Viña del Mar; pero que también estuvo marcado por la polémica con Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, la intérprete participó en "El artista del año", programa de la popular 'Señito', y dejó el espacio luego de señalar públicamente que se sintió ofendida con algunas declaraciones de la conductora.

Pese a que estuvo varias semanas en el ojo público por su accidentada salida del programa concurso, Susan Ochoa no se arrepiente de haber participado allí y señaló que todas las experiencias en televisión han sumado en su carrera.

"No, no... cómo es la vida, a veces cuando pasa el tiempo dices ‘ay Dios mío’ ja, ja, ja... En cada reality que he estado me he reído, he escuchado, meditado. Creo que todo eso sirve para madurar, tomar buenas decisiones, para saber elegir", dijo la cantante al diario "Trome".



Asimismo, fue consultada sobre su salida de "El artista del año" donde se señaló que le faltaba humildad. "Yo no me creo nada. Siento que piso siempre bien el suelo y estoy aterrizada, de esa manera camino mejor, más tranquila y con el corazón abierto hacia el público", agregó.

Por otro lado, Susan Ochoa señaló que ganar las gaviotas de plata en Viña del Mar fue el gran despegue que necesitaba en su carrera.

"Fue la oportunidad que Dios mandó para que yo pueda despegar y para que más puertas se puedan abrir. Viña del Mar fue la oportunidad que yo esperaba", comentó.

Para el 2020, Susan Ochoa se propone seguir con su música, lanzar un nuevo tema y llegar a diferentes países.