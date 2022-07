La conductora Ethel Pozo, hija de la estrella televisiva Gisela Valcárcel, habló sobre su etapa escolar. | Fuente: Composición (Instagram)

En los años 80, Gisela Valcárcel empezó a forjar su carrera televisiva al mismo tiempo que lidiaba con la maternidad. Un 15 de diciembre de 1980 había nacido su hija Ethel Pozo, quien, al igual que su madre, actualmente también se desempeña como presentadora de programas de televisión.

Sin embargo, para construir una trayectoria en la pantalla chica, la popular 'Señito' debió sacrificar algunas cosas: como no estar muy presente en la etapa escolar de su hija. Así lo recordó ella misma en una entrevista con Verónica Linares para su programa de YouTube, "La Linares".



Según contó Ethel Pozo, Gisela Valcárcel "tuvo otra vida" en comparación a la suya. "Cuando ella nació y toda su etapa de joven era humilde, pobre. Entonces, mi mamá tuvo que sacar adelante a una familia, era distinto, ella me dice: 'Yo no pude vivir la maternidad, porque no tenía los medios'".

La presentadora de "En esta cocina mando yo" narró que su progenitora debió ocultar su embarazo "hasta casi los seis meses". "Su historia fue muy distinta a la mía", subrayó.

La presencia de la tía Martha

Fue por todo ese exceso de trabajo que Gisela Valcárcel estuvo ausente durante la etapa en el colegio de Ethel Pozo. En 1987, cabe recordar, ella ya conducía "Aló Gisela", y en adelante sería una figura clave en la televisión peruana.

"Cuando yo tuve a mis hijas ya estaba casada tres años, con trabajo, con profesión, graduada; mi mami tuvo que sacar adelante a toda la familia. Ya lo tomaba a la broma, me decía: 'Ethel, quizás puedo pagar algo a la APAFA por no ir a las reuniones', porque nunca iba, nunca estuvo", dijo Pozo.

Según ella, quien sí estuvo presente por aquellos años fue la hermana de su mamá, Martha Valcárcel, quien falleció en mayo de 2020. "En las actuaciones estaba mi tía Martha", comentó Ethel Pozo.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel salió embarazada a los 17 años. Al ser una madre soltera, debió buscar trabajo desde muy joven, y empezó como secretaria en una empresa automotriz, mientras de noche laboraba en espectáculos hasta que ingresó a la televisión con el programa "Te mato Fortunato".

Ethel Pozo en la adolescencia

Al llegar a la adolescencia, Ethel Pozo confesó que tuvo una faceta de rebeldía. "Yo me hice un tatuaje, me pinté el pelo a escondidas a los 15... Me hice una calavera, fue terrible... La tapé con una rosa a los 18, después cuando maduré. Me duele demasiado para ponerle colores", relató.

Ahora que es madre de dos hijas, quienes tienen 15 y 13 años, la presentadora de televisión aseguró que ellas son "unos ángeles", aunque también "son adolescentes". "Nadie me libra de eso... Que pase pronto, que llegue ya la madurez", acotó.

Ethel Pozo, no obstante, consideró que no fue tan "terrible" en aquella etapa de su vida, aunque admitió que mejor "tendrían que preguntárselo" a Gisela Valcárcel.

"Mi mamá contaba que compró muchos libros de adolescentes para entenderme... como me criaba sola", manifestó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 13 BETTER CALL SAUL se puso en modo BREAKING BAD y el resultado es magnífico

Comentamos la primera mitad de la última temporada de Better Call Saul. Solo aguantamos 10 minutos SIN SPOILERS, para luego comentar el futuro de Nacho Varga, de Howard Hamlin y por supuesto de Saul Goodman y Kim Wexler. Capítulo aparte para el TREMENDO VILLANO que es Lalo Salamanca. Ya nos dio miedo. Pasen y escuchen.