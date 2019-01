Gisela Valcárcel alista su regreso a la televisión peruana. La popular 'Señito' conducirá el programa "Gisela busca...", el cual estrena este sábado 2 de febrero, y donde entrevistará a diversos personajes del entretenimiento local.



Su primera entrevista será con Susy Díaz, con quien pasará todo un día y conversará sobre diversos temas de su vida privada y la coyuntura nacional.

Como parte de su regreso a la televisión, Gisela Valcárcel realizó un Facebook Live para conversar con sus seguidores y comentarle las novedades de su nuevo programa.

Sin embargo, pasó una situación curiosa: una usuaria le pidió que le diga "a la 'Señora K' que piense en sus hijas", a lo que Gisela respondió con un contundente mensaje.

"Si me estás hablando de Keiko, sé exactamente lo que piensa porque es madre como tú y como yo. Entre madres nos reconocemos. Keiko siente por sus hijas lo mismo que cada una de nosotras las madres. No será una madre la que juzgue a otra, así que no me hagan entrar a esos pleitos ridículos", dijo Gisela Valcárcel.

Asimismo, la conductora aseveró que nadie tiene "la autoridad moral para juzgar a otra persona" y aclaró "no ha peleado con otras mujeres" con las que "ha podido pelear" porque le "han dado resultado otras cosas en la vida".



"He gozado del cariño de ustedes y la vida me ha dado tanto que no puedo promover violencias y bromas", finalizó Gisela.