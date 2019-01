Cuando uno pensaba que Susy Díaz no podía soltar algún comentario más gracioso (o creativo, depende del punto de vista del oyente) la ex congresista sorprende a todos. Ella será la primera invitada de "Gisela Busca", programa con el que Gisela Valcárcel volverá a la televisión durante el verano en Canal 4.

"Gisela Busca" es un formato en el que se descubrirán los secretos mejor guardados de los famosos a través de entrevistas que prometen arrancar carcajadas al televidente. Este sábado 2 de febrero a las 10 p.m. Susy Díaz logrará poner a la 'Señito' en aprietos con sus ocurrencias, excentricidades y famosas dietas.

¿Qué dijo Susy Díaz sobre la edición de "Gisela Busca" que protagoniza?

Este es un adelanto de la entrevista a Susy Díaz en "Gisela Busca". | Fuente: Instagram

"Me gustó mucho conversar con Gisela, me sentí cómoda y por eso le revelé mucho de mi vida pasada y actual, mis intimidades y proyectos. Y es que Gisela y yo nos parecemos porque las dos hemos sino vedettes. Recuerdo que, en algún momento, ella me regaló sus tangas...", contó Susy.

Sobre la soltería de Gisela, Susy Díaz, como una buena gurú del amor, comentó: "Para que Gisela ya no esté sola debería hacerse un baño de leche de burra con mi maestro Jorge Abanto. Ya verá que le irá bien en el amor. Ya es hora de que ella tenga un hombre, alguien bueno, que la respete; aunque, quizá, ella quiera estar sola, tantas cosas que pasan que, a veces, uno se decepciona del amor".

EL NOVIO DE SUSY DÍAZ

Walter Vega, pareja de Susy desde hace seis meses, también fue parte de esta experiencia. Él compartió junto a Gisela y Susy de una larga conversación y después de esto declaró: “Gisela me intimidó porque me di cuenta que ella, al inicio, no creía en nuestra relación, pensó, quizá, que todo era armado, pero luego se dio cuenta que lo mío con Susy era amor real”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gisela Valcárcel colgó un video en el que Susy habla de Walter. Ella dice: "Bueno, me da confianza y me respeta. Pero a veces uno desconfía por lo que es... yo soy mayor 25 años y él es muy joven".