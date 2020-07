Gisela Valcárcel deja emotivo mensaje sobre la familia. | Fuente: Instagram

La presentadora de televisión, Gisela Valcárcel, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un corto clip junto a su hija, la también conductora Ethel Pozo, y así reflexionar sobre la familia.

Gisela Valcárcel resaltó que cada familia tiene miembros diferentes, por lo que esto la convierte en única y especial.

"Las familias son únicas. Sentirnos felices, agradecidos y orgullosos por sus miembros nos da identidad. Algunas están compuestas por papá- mamá- hijos, otras como la mía, están compuestas por madre-hijas", escribió.

Asimismo, señaló que en su familia se cultiva el amor y se apoyan los unos a los otros, por lo que agradeció que estén a su lado.

"Nos reunimos todas las semanas y somos muy felices, nos aceptamos, nos escuchamos y reímos juntas... Cuando hay tristeza también en familia la sentimos y cuando hay que cocinar, ahí estamos todas. Empiezo la semana dando gracias por #MiTribu", agregó Valcárcel.



RECUERDA SUS INICIOS

Gisela Valcárcel es considerada la reina de la televisión, título que se llevó en los noventa por su programa del mediodía. Tras varios años, la conductora dejó este horario para pasar a presentar realitys de baile.

Ella contó que cuando pasó al horario nocturno y sabatino, hubieron personas que no confiaban en ella, pero con perseverancia logró tener uno de los espacios más vistos de la televisión peruana.

"Hoy encontré esta foto y recordé, una de esas apariciones cuando intentaba estar con ustedes en el horario de la noche, no es fácil cambiar, más cuando todos te dicen, como lo hacían conmigo, que no debía hacerlo. Que era la figura del mediodía y que nadie me vería", escribió en su publicación.

"Algo me decía que si insistíamos un poco más, lo lograríamos y así fue como convertimos los sábados por la noche en una fiesta. Si algo te dice que debes buscar otro camino, hazlo. ¡No dudes!", añadió Gisela Valcárcel.