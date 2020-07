Magaly Medina arremetió contra Gisela Valcárcel. | Fuente: Instagram

La conductora de ATV, Magaly Medina, aprovechó su espacio para criticar duramente a su colega Gisela Valcárcel. Ambos personajes siempre han sido rivales en la televisión peruana.

Esta vez, Medina Vela arremetió contra la popular 'Señito', luego que esta utilizara sus redes sociales para dar consejos sobre el amor a sus seguidores.

“La señito como no tiene programa, está desesperada por la cámara, ahora pretende en convertirse en la gurú del amor, la sucesora del doctor Angulo, quiere ser terapeuta, coach", expresó la 'Urraca'.

"Ella, que no sabe nada del amor, pretende hacerlo en sus redes sociales y la pega de consejera con sus ya conocidas cantinfladas”, añadió Magaly Medina, para luego presentar un informe en el que se recordaron algunos extractos de “El Gran Show”, en los que Gisela Valcárcel habla de sus desamores.

“No nos acercamos a las personas correctas y luego esos son los que más rápido se van a disparar. Procuren pensar en quién se están fijando, es lindo estar enamorada, el día que alguien me guste, lo diré. Déjame mirar primero, porque errores ya tuve y bastantes”, dijo Valcárcel tiempo atrás.

En ese sentido, la figura de ATV recomendó a Valcárcel conducir el programa de su hija Ethel Pozo. “Por favor, que mejor se ponga a conducir el programa de su hija, a ver si despega en algo”, expresó.

¿Gisela no quiere a Magaly en la Teletón?

Magaly Medina habló en su programa sobre la Teletón, que inició el fin de semana en una versión digital y con la presencia de Gisela Valcárcel.

Fiel a su estilo, Medina Vela reveló que ella no participa de este evento benéfico debido a que la popular 'Señito' no quiere sentirse opacada.

“Ella siempre ha sido así, solo que ella nos vende una imagen de buena, ingenua y nosotros somos los malos. ¿Por qué creen que yo no participo en la Teletón? Porque a ella no le da la gana que yo esté, eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina. Ella quiere ser la única que brille”, expresó.