Gisela Valcárcel aclaró que todavía no piensa en volver a la televisión. | Fuente: Instagram / Gisela Valcárcel

Son varios los meses que lleva Gisela Valcárcel lejos de la pantalla chica. Luego de la última temporada de “El dúo perfecto”, la conductora de televisión alistaba una nueva edición de “El artista del año”; sin embargo, la pandemia del nuevo coronavirus suspendió estos planes.

En medio del aislamiento social obligatorio, no obstante, más de un programa ha retomado sus grabaciones. Pero Valcárcel todavía no tiene planes de volver todavía. Así lo dejó en claro durante una entrevista a Radio Capital del Grupo RPP, cuando le preguntaron si regresaría a la televisión con “El artista del año” o un programa de formato familiar semejante.

“Nosotros salíamos el 18 de abril y, en realidad, hemos podido salir quizá hace un rato; pero yo no siento eso en mi corazón. A veces las personas me lo preguntan vía redes, pero es difícil explicar esto escribiendo. Creo que tengo que hacer algo más antes de entrar a pantallas, es lo que yo siento”, expresó la popular ‘Señito’.

Luego de atravesar por una etapa difícil, producida por el fallecimiento de su hermana Martha, Gisela Valcárcel se unió, recientemente, a la iniciativa de la Fundación Teletón, desde donde apoyará en la recaudación de fondos para llevar alimentación a las familias vulnerables durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

“Estoy en esa primera parte, por lo tanto, el show esperará. No me siento como para regresar y decir ‘hello, que pase este y la otra’, cuando estoy viendo tanta desolación y soledad. Ahorita no. Voy a tener que esperar”, indicó.

En ese sentido, Valcárcel se mostró muy consciente de la difícil situación que atraviesa el país debido al nuevo coronavirus, una razón suficiente como para poner en espera indeterminada su retorno a la televisión.

“Creo que siempre he sido muy natural en lo que digo y lo que hago, y yo no podría decirle a la gente que no pasa nada, cuando están pasando cosas. Vamos a seguir ayudando un poco desde aquí y, si Dios quiere, más adelante se volverá. Y si no, tendré que seguir esperando, creo que es así”, puntualizó.

Vale recordar que la Teletón se llevará a cabo de manera digital y, en esta ocasión, reunirá a personajes como Gisela Valcárcel, María Pía Copello, Cristian Rivero, entre otros, con el objetivo de llevar alimentos a 100 comedores.