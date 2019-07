Nicole Pillaman habla de Susan Ochoa y del "El artista del año". | Fuente: Composición

Tras varias semanas de la polémica que se generó en televisión y redes sociales por salida de Susan Ochoa de “El artista del año”, la cantante Nicole Pillman se animó a comentar sobre el programa que era conducido por Gisela Valcárcel y de la ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar 2019.

Para la intérprete de “Ven baila quinceañera”, la televisión “es un show” que “si no estás dispuesto a darte algunas licencias para ser parte de ello”, “es mejor no estar ahí”. Por eso motivo considera que, si un artista está enfocado en la música, no es necesario ingresar a un programa pues siempre hay otras vías para sobresalir y triunfar como cantante.

“Si tu objetivo es la música y ser cantante no es obligatorio estar en la TV, hay que buscar las maneras. Susan está empezando esta carrera como solista como exposición en Viña del Mar y está aprendiendo a manejar eso, sus emociones dentro de la TV”, comentó la cantante a Trome.

ESPERO ME COMPRENDAN POR FAVOR Amigos porfavor espero me entiendan🙏😌😘 Gracias siempre por todo su apoyo. Publicado por Susan Ochoa musica en Jueves, 13 de junio de 2019

De otro lado, Pillman contó por qué rechazó a la invitación de ser coach en “El artista del año”, reality que le había propuesto ingresar como 'coach'. Uno de los principales motivos fue porque estaba concentrada en sacar una nueva producción musical y, sobre todo, porque es consciente que estar de un programa es demandante.

“Después de estar en Viña del Mar quería sacar un nuevo single y nos enfocamos en eso. Estar en TV es muy demandante, estar a disposición de la producción, por eso no acepté la invitación”, señaló Pillman.

Al ser consultada si esta invitación de “El artista del año” podría haber sido con motivo de generar algún tiempo de enfrentamiento entre ella y Susan Ochoa, la cantante descartó que el reality haya tenido esa intención. Más aún porque tiene buena relación con la intérprete de “Ya no más”, al igual que con Sandra Muente, quien también participó en el programa de Gisela Valcárcel.

“Con Sandra [Muente] y con Susan [Ochoa] nos levamos bien, son artistas que cada una tiene su público, su espacio y su estilo diferente. No hay competencia. Mi objetivo era otro”.

SUSAN ANUNCIA SU SALIDA DEL REALITY

Luego de varias semanas de participar en “El artista del año”, Susan Ochoa anunció su retiro del programa por haberse sentido "humillada" por los cometarios que Gisela Valcárcel realizó sobre las dos gaviotas de plata que ganó en el Festival Viña del Mar 2019.

"Sentí que he sido humillada, que mi trabajo (con las palabras de la señora Gisela) han sido nada. Pero que para mí tienen un valor muy grande, porque se lo he dedicado a todos ustedes".