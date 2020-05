Gisela Valcárcel se pronunció sobre la muerte de su hermana Martha. | Fuente: Instagram

Hace unas dos semanas, la hermana de Gisela Valcárcel, Martha, falleció luego de una dura batalla contra una difícil enfermedad.

Desde entonces, la conductora de televisión se ausentó de las redes sociales y este jueves, utilizando el famoso hashtag TBT (ThrowBack Thursday), dedicó una publicación a su familiar.

"Mi #tbt con el que hoy vuelvo a estar con ustedes, es con mi hermosa (por dentro y por fuera) hermana Martha, quien hace dos semanas agarrada de mi mano, fue llevada por Jesús a un sueño profundo", indicó a través de Instagram.

Valcárcel recordó una de las frases que le dijo su hermana antes de fallecer y aseguró que el amor que siente hacia ella será eterno.

"Ella me dijo 3 días antes de su partida... EL VERDADERO AMOR NUNCA MUERE y es cierto, hoy la tengo tan dentro de mí, quizá solo pueden entender esto quienes ya no ven a un ser querido, no la veo, pero está conmigo y así será por siempre", recalcó la artista.

Asimismo, la conductora habló sobre el amor hacia Dios y agradeció sentir la fuerza que él le da a través de la fe. Gisela Valcárcel recalcó que está bien estar triste, pero no por mucho tiempo.

"Los quiero mucho, espero desde hoy estar más cerca de ustedes, pues con todo lo que he pasado no podía hacer nada más. Estar tristes está permitido, pero no por mucho tiempo, recuerden que... la vida es solo un paso, una experiencia, hoy tú y yo debemos seguir escribiendo nuestra historia", anotó en su post.