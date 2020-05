Gisela Valcárcel sobre la muerte: "No quiero irme en medio de muchedumbre, no quiero un funeral con mucha gente"

Gisela | Fuente: Instagram

Luego de dos semanas alejada de las redes sociales y en medio del duelo por la muerte de su hermana menor, la conductora de televisión Gisela Valcárcel realizó un live con Rebeca Escribens, donde recordó a su hermana Martha.

Valcárcel contó cómo es que su hermana terminó quedándose a su cargo, lo que le permitió poder estar a su lado hasta el último momento.

En ese sentido, la conductora de televisión se sinceró y señaló que si pudiera elegir cómo será su último día, elegiría que suceda como su hermana: sin mucha compañía, escuchando música cristiana y orando.

"Cuanyo yo era chica, nunca estuve en grupos grandes... no me gusta estar en medio de cientos de personas. No recuerdo si me adapté a esta vida (en la televisión). No tengo muchos amigos y los que tengo no son conocidos", expresó.

"No quiero irme en medio de muchedumbre. No quiero un funeral con mucha gente. Eso lo tuvo mi hermana. Ella se fue cantando lo que a ella le gustaba, orando. Así quiero que sea mi velorio y mi entierro, eso le he pedido a mi hija", manifestó Gisela Valcárcel.

La popular 'Señito' consideró que "hay momentos durante la enfermedad en que queremos que nadie nos visite", por ello prefiere que el día de su muerte esté solo su familia.

"Quiero irme solo con mi familia. Quiero que estén solo los más cercanos, a los demás les pido que oren", sostuvo Gisela Valcárcel.

Anteriormente, Valcárcel recordó una de las frases que le dijo su hermana antes de fallecer y aseguró que el amor que siente hacia ella será eterno.

"Ella me dijo 3 días antes de su partida... EL VERDADERO AMOR NUNCA MUERE y es cierto, hoy la tengo tan dentro de mí, quizá solo pueden entender esto quienes ya no ven a un ser querido, no la veo, pero está conmigo y así será por siempre", recalcó la artista.

Asimismo, la conductora habló sobre el amor hacia Dios y agradeció sentir la fuerza que él le da a través de la fe. Gisela Valcárcel recalcó que está bien estar triste, pero no por mucho tiempo.

"Los quiero mucho, espero desde hoy estar más cerca de ustedes, pues con todo lo que he pasado no podía hacer nada más. Estar tristes está permitido, pero no por mucho tiempo, recuerden que... la vida es solo un paso, una experiencia, hoy tú y yo debemos seguir escribiendo nuestra historia", anotó en su post.