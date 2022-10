Gisela Valcárcel respondió con alusiones a su contrincante mediática Magaly Medina. | Fuente: Instagram / Gisela Valcárcel

Con alusiones a la batalla mediática que protagoniza con Magaly Medina, la conductora Gisela Valcárcel abrió su emisión de "El gran show" de este sábado con un escudo en el brazo. "A la batalla se va una con sus mejores herramientas", dijo antes de dar inicio al show.

La última semana, ambas divas de la televisión peruana se han enfrentado luego de que la popular 'Señito' le dedicara un duro mensaje a la 'Urraca' en el estreno de su 'reality'. Esta última no tardó en recoger el guante y respondió a lo largo de tres días desde su espacio televisivo.

Por esa razón, este 8 de octubre, Gisela Valcárcel se refirió al episodio durante su interacción con la mesa del jurado de su espectáculo. "Hoy no vengo con flores, hoy vengo con armadura. Y ustedes deberían tener también. Porque no solo de mí se habló durante la semana", señaló.

Más adelante, Valcárcel continuó bromeando con el "notario" de su programa, haciendo referencia al esposo de Magaly Medina. "Por favor, ¿mi notario está aquí? Porque hoy tenemos notario. ¿Por qué? Es que hoy hay un eliminado", indicó la conductora. Y varios minutos después, volvió a la carga para decir: "Me da pena porque sé que está esperando que yo diga algo".

En el estreno de la nueva edición de 'El gran show', la conductora Gisela Valcárcel decidió salir en defensa del nuevo jale del programa, Melissa Paredes, frente a las críticas que en su momento recibió de Magaly Medina tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con Rodrigo Cuba.

"En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo, y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para insultarme y agredirme, yo era tan joven como Meli que quedé tumbada en la cama y pensé que no me levantaba. Quizá no sepas todo el daño que has hecho", manifestó la popular 'Señito'.

Asimismo, Gisela Valcárcel afirmó que Magaly Medina está "haciendo demasiado daño". "Y, sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila. Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí, me maltrataste solo por odio", indicó.



Finalmente, la presentadora de "El gran show" añadió que si está del lado de Melissa Paredes, es porque "en su momento nadie me dijo qué cosas eran verdad o no". "Alguna vez dijeron que a mí me podía gustarme una mujer, qué payasada, qué payasada. ¿Tú puedes llamarme a mí cantinflas? Tú que has perdido toda autoridad", señaló.

