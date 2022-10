Jorge Benavides interpretará otra vez a 'Mascaly Medina' y le responderá a Gisela Valcárcel al fiel estilo de 'JB en ATV'. | Fuente: Captura de pantalla

Jorge Benavides alista parodia de la discusión entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina al mejor estilo de ‘ATV en JB’. En el video publicado en sus redes sociales, el cómico peruano aparece vestido de ‘Mascaly’ y dijo que le responderá a su ‘comadre’:

“Creo que se me pasó la mano, comadre”, se le escucha decir mientras simula estar llorando para después reírse sarcásticamente. “Este sábado te contestaré”, agregó.

Como se recuerda, el versus entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel viene de hace años, pero hace una semana, su enfrentamiento aumentó debido a que la popular 'Señito' le envió un fuerte mensaje en 'El gran show'. La respuesta de la 'Urraca' se produjo después de que la presentadora saliera en defensa de Melissa Paredes.

Durante la emisión de 'Magaly TV: La Firme', la figura televisiva dijo: "Siempre me ha parecido una persona con doble discurso. Una disforzada, una hipócrita y se lo he dicho a lo largo de los tiempos. Pero nunca pensé que fuera una mentirosa a morir. La desesperación por el rating la ha hecho alucinar un montón de barbaridades que no voy a permitir a ella que me lo diga".

Magaly Medina vs Gisela Valcárcel

El sábado pasado, Gisela Valcárcel estrenó una nueva edición de 'El gran show' con un fuerte mensaje dirigido a Magaly Medina. La popular 'Urraca' anunció el fin de semana que este lunes 3 de octubre le respondería a su contrincante mediática. Y la respuesta fue bien recibida por la audiencia, según revelan las cifras de rating.

Desde "hipócrita" hasta "alcahuete", la conductora de ATV disparó contra quien fuera conocida como la 'Reina del mediodía' en una emisión dedicada por entero a criticarla. Además, la presentadora de 'Magaly TV: La Firme' hizo algunas revelaciones para desmentir versiones que la 'Señito' había ventilado en el 'reality' de América TV.

Al enterarse de cuánto rating consiguió en su último episodio, Magaly Medina celebró a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió una historia en la que agradecía a sus seguidores. "Gracias al público por su sintonía", escribió la 'Urraca' en la publicación.

Con todo este material, el programa de Magaly Medina consiguió posicionarse en el quinto lugar de los espacios televisivos más vistos el lunes 3 de octubre. Con 14.5 puntos de rating en Lima y hogares, 'Magaly TV: La Firme' solo estuvo por debajo de 'Al fondo hay sitio', 'Luz de luna', 'Esto es Guerra' y 'América Noticias'.

