Giuliana Rengifo sobre supuesto intento de suicidio: "Se hizo mucho escándalo cuando fue un accidente"

Giuliana Rengifo habló por primera vez sobre el incidente que tuvo en Cajamarca.

Pasado el alboroto mediático, la cantante Giuliana Rengifo se refirió sobre el incidente que protagonizó, a fines de noviembre en Cajamarca, en el que se especuló con un supuesto intento de suicidio de su parte.

La intérprete señaló que se trató de “un accidente” y que toda la situación se “salió de las manos”. Además, dijo que las autoridades exageraron con el hecho. Como se recuerda, ella fue internada en una clínica luego de que el jefe de la región policial informó que se había autolesionado en ambas muñecas

"Creo que se hizo mucho escándalo, solo fue un accidente. Tuve un corte, pero fue totalmente un accidente, y luego todo se salió de las manos”, dijo Giuliana Rengifo al diario Trome.

La ex integrante de la agrupación de cumbia Agua Bella también explicó lo que sucedió durante su estadía en Cajamarca y por qué se especuló con un supuesto intento de suicidio.

“Fue un corte pequeño que me hice. La policía y todos dijeron que había sido en las dos muñecas, que me quería suicidar, y yo ni siquiera hablé con ellos. Me hospitalizaron porque había sangre y me asusté muchísimo. Además, tomé unos tragos y todo se complicó porque me faltó la respiración”, agregó la cantante.

Giuliana Rengifo se sorprendió con todo el escándalo mediático que despertó su descompensación en Cajamarca e indicó que fueron los mismos doctores quienes convocaron a la policía y a la prensa.

“Cuando me di cuenta del accidente, al toqué llamé al encargado del hotel y pedí un médico, y él vino con yapa: policía, periodistas, todos. En el hospital me quedé dormida hasta que pasó el efecto del trago. Cuando despierto me cuentan que había policías y prensa afuera del hotel. Yo me quedé sorprendida, no entendía nada”, finalizó Rengifo.