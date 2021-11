Daniela Darcourt colaboró en el disco 'Live in Peru' de Tony Succar, álbum nominado a los Grammy 2022 en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical. | Fuente: Instagram | Daniela Darcourt

Daniela Darcourt felicitó la nominación de Tony Succar a los Grammy 2022. La salsera peruana compartió un extenso mensaje donde asegura que “están nominados” luego de que ella colaborara en el álbum.

“Cuando me enteré de esta noticia realmente no podía creerlo, primera nominación a los Grammys, al American Grammy para ser exacta siendo parte de este álbum tan genial lleno de voces increíbles, y que mejor que al lado y bajo la dirección de un grande al que siempre he admirado y que desde hace unos años, compartimos escenario, vida y mil aventuras”, escribió la artista.

Asimismo, Daniela Darcourt le agradeció a Tony Succar por haberle invitado a formar parte de “Live in Peru” donde calificó al material llenó de “puro talento y sabor”:

“Estar al lado de mis maravillosos y talentosos hermanos peruanos Christian Yaipén y César Vega es una gran bendición, ni hablar de my unity brothers... Perú está en la casa, señores… Ahora, Vamos por ese Grammy que es tuyo”, añadió.

El mensaje de Daniela Darcourt para felicitar a Tony Succar por su nominación a los Grammy 2022. | Fuente: Instagram

"Voy a representar a mi Perú"

Tony Succar recibió su primera nominación a los Grammy 2022 en la categoría Mejor Álbum Latino Tropical por su disco "Live in Peru", grabado en concierto. Un hecho que significó "una alegría muy increíble", según confesó al programa "Conexión" de RPP Noticias en la edición del martes 23 de noviembre.

"He estado nominado y he ganado dos Latin Grammy, pero nunca he estado en este lado del Grammy americano, que es algo muy interesante, porque para mí es un poco más competitivo ya que hay menos categoría latinas", señaló. Para él, lo más emocionante de esta candidatura es el talento peruano que está involucrado en el álbum.

Un equipo nacional que, de acuerdo con Tony Succar, representa el 95%. "Ser nominado con un disco grabado en Perú, en vivo, es increíble, porque solo no estoy nominado, están todas esas personas involucradas en esta producción y eso me llena de orgullo y felicidad", apuntó.

"Por eso a veces entran artistas nuevos. Comparado a Rubén Blades, soy un estudiante todavía. Pero el trabajo habla por sí solo y siempre va a haber sorpresas. Voy a ir con mucha fe y pondré todo en manos de Dios y de los miembros votantes. Voy a representar bien la bandera del Perú, porque el disco se llama 'Live in Perú', está el nombre de Perú ahí marcado", manifestó Tony Succar.

