El Gran Combo de Puerto Rico presentó su nueva producción, "De trulla con El Combo". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Jorge Muñiz

La veterana orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, recién nominada en los Grammy 2022 por su disco "En Cuarentena", presentó este miércoles su nueva producción, "De trulla con El Combo", su primer álbum navideño en más de 35 años.

El nuevo disco, lanzado bajo el sello Rimas, contiene diez canciones con temáticas jocosas, sociales y de parranda típicas de la época navideña en Puerto Rico, según explicaron algunos de los integrantes de la orquesta en rueda de prensa en San Juan.

Se trata del primer álbum navideño desde "La Fiesta de Pilito" (1985) y el tercero en la historia de la orquesta, que pronto cumple 60 años de carrera.

Rafael Ithier, de 95 años y director de El Gran Combo de Puerto Rico, destacó que esta vez elaboraron el álbum con rapidez mientras antes tardaban "entre diez y doce años en hacer un disco de Navidad".

"Por eso, a mí me cautivó la idea y lo logramos. Lo logramos en un tiempo récord, y más en tiempo de pandemia. Yo estuve enfermo y sigo reventado, pero dando candela", afirmó.

Dos discos en un año

Por su parte, Willie Sotelo, pianista de la legendaria agrupación, que lleva entre sus motes "La universidad de la salsa", hizo hincapié en la oportunidad de haber publicado dos discos en un mismo año, siendo el otro "En cuarentena".

"Los tiempos han cambiado. Nosotros tuvimos la dicha de hacer este nuevo trabajo, de diez temas inéditos, diez temas que tienen el sonido del Gran Combo, que es lo que siempre estábamos buscando", explicó Sotelo.

El pianista señaló que los arreglos musicales de las canciones son "sencillos y bailables" y expresó su esperanza de que este disco "no sea para esta Navidad, sino para muchas navidades".

Asimismo, Jerry Rivas, el cantante más veterano de los tres que integran El Gran Combo de Puerto Rico, enfatizó que la mayoría de las canciones navideñas llevan consigo el lenguaje coloquial puertorriqueño pero, que aún así, los seguidores de otros países las aprecian.

"Logramos un disco (en el) que hay de todo y lo que van a escuchar es el sonido del Gran Combo, pero más parrandero. Y esperamos que fuera de Puerto Rico se entienda nuestro mensaje y nuestra idiosincrasia", dijo.

Los sencillos de "De trulla con El Combo"

Las canciones que componen el disco son "No Hay", "De Trulla con El Combo", "Coro, coro, coro", "Cuando den las doce", "Me llevan ajorao", "Por ahí, por ahí, por ahí", "No se va a poder", "La parranda del amigo", "La dieta de la Navidad" y "Paz para los pueblos".

El álbum "De trulla con El Combo" ya se puede adquirir en las tiendas y estará disponible en las plataformas digitales musicales a partir de este viernes.

(Con información de EFE)

