Después de haber permanecido en estado de coma a causa de un accidente que sufrió en un gimnasio de Tarapoto, el modelo belga Greg Michel reapareció en sus redes sociales para compartir una serie de videos en los que detalla su salud.

Desde su cuenta de Instagram, donde acumula 129 mil seguidores, el exintegrante del desaparecido programa "Combate" contó en sus 'stories' que que acababa de salir de su "tercera operación" y desde hace dos días recién puede utilizar su celular.

Luego de agradecer a quienes le mostraron su apoyo en todo este proceso, dijo: "Van a tener que operarme una vez más para poder reconstruir mi mano, porque no la puedo mover, pero sé que las cosas van a estar bien".

Greg Michel agregó que el viernes habrá "una junta de médicos" del Hospital Dos de Mayo, donde se encuentra internado, que evaluará si es posible la reconstrucción de su mano o si se quedará en rehabilitación.

"Mi doctora vino a regañarme porque no puedo estar mucho en el celular, no puedo conectarme mucho porque tengo el brazo totalmente inmovilizado y el otro lo tengo lleno de agujas. A seguir siendo fuerte como siempre he sido y como ustedes lo han sido por mi", apuntó el modelo.

¿Qué le pasó a Greg Michel?

El martes 16 de noviembre, por medio de sus redes sociales, Sebastián Lizarzaburu reveló que el exchico reality, Greg Michel, se encontraba en estado de coma luego de sufrir un accidente en un gimnasio en Tarapoto, lugar donde reside hace algunos años.

El modelo contó en sus 'stories' de Instagram cómo ocurrió el suceso: “Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”.

De acuerdo con Lizarzaburu, Michel fue atendido de emergencia en un hospital y, tras los intentos de los médicos por salvarle la vida, entró coma. “Empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable, ahora estamos viendo el traslado a Lima”, sostuvo la pareja de Andrea San Martín.

