Greissy Ortega y la dolorosa pregunta sobre Milena Zárate que esquivó en 'El valor de la verdad'

La influencer recordó su tormentosa relación con Ítalo Villaseca y los conflictos con su hermana Milena Zárate, pero una pregunta fue bloqueada por su pareja.

Este domingo, Greissy Ortega regresó a El valor de la verdad (EVDLV) para contar pasajes oscuros de su vida: desde la tormentosa relación que mantuvo con Ítalo Villaseca, padre de tres de sus cuatro hijos, hasta los enfrentamientos con su hermana Milena Zárate, con quien protagonizó una mediática disputa que acaparó titulares años atrás. Sin embargo, hubo una pregunta que no llegó a responder.

El conductor Beto Ortiz abrió la edición con una interrogante directa: “¿Golpeaba Ítalo Villaseca a tu hijo autista?”. Greissy respondió afirmativamente. Después vinieron otras preguntas relacionadas con su expareja, como: “¿Perdiste un bebé a causa de los golpes de Ítalo?”, “¿Le pagaste 10 mil soles a Ítalo para que se case contigo?” y “¿Te pidió Ítalo que pusieras a tu hija en adopción?”. Todas obtuvieron un “sí” como respuesta.

Tampoco faltaron las preguntas sobre Milena Zárate. Entre ellas: “¿Agrediste a Milena Zárate?”, “¿Odias a Milena Zárate?” y “¿Te secuestraron en el departamento de Milena?”. Ortega respondió que sí y recordó los conflictos que marcaron su relación, la cual estalló tras el triángulo amoroso que ambas vivieron con el cómico Edwin Sierra, entonces pareja de Milena.

La pregunta que no respondió

La tensión llegó en la pregunta número 13, cuando Beto Ortiz formuló: “¿Trató Milena de atropellar a tu hija?”. En ese momento, Randol Pastor —pareja actual de Greissy y padre de su cuarto hijo— presionó el botón rojo para evitar que ella respondiera.

“¿Por qué?”, preguntó Beto. “Ya no quiero que siga hablando de Milena. Ya no, ya. Solo por eso”, explicó Randol. La pregunta fue reemplazada por otra: “¿Has intentado suicidarte?”. Greissy contestó que sí. “Lo intenté en Estados Unidos, cuando perdí a mi hija. Sentía que la vida no valía nada, que estaba haciendo todo mal. Incluso pensaba que mis hijos estarían peor conmigo”, confesó.

¿Cuántas preguntas respondió Greissy?

El cuestionario continuó con temas personales. A la pregunta: “¿Armaste una falsa conciliación con Ítalo?”, respondió que sí. Lo mismo ocurrió cuando le consultaron: “¿Eres mentirosa?”.

“He sido mentirosa. Más allá de contar mi verdad, ahora estoy haciendo las cosas legalmente. Me siento una mujer más sincera. Los golpes de la vida me han enseñado a decir: ‘Ya no más mentiras’. Fingí tener una vida de fantasía cuando en realidad era muy dura. Si hubiera hablado con la verdad desde el principio, mucha gente me habría ayudado a salir de tantas cosas”, explicó.

Tras contestar 15 preguntas, Greissy decidió retirarse con 15 mil soles. “Creo que las preguntas que respondí sirven para mostrar que no siempre soy la Greissy escandalosa. También tengo una vida pasada muy triste. Quería soltar eso y que la gente me conozca un poco más. Llegó el momento de decir: hasta aquí no más”, expresó antes de dejar el programa.

