Greissy Ortega en 'El valor de la verdad': su duro pasado con Ítalo Villaseca, los conflictos con Milena Zárate y más confesiones

Greissy Ortega en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.
Greissy Ortega en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz. | Fuente: YouTube: @elvalordelaverdadoficial
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La actriz y bailarina se sentó nuevamente en el sillón rojo para hablar sobre su relación con Ítalo Villaseca, los episodios dolorosos con su hermana Milena Zárate y otras experiencias que marcaron su vida.

Una historia marcada por la violencia y los desencuentros familiares. Este domingo, Greissy Ortega regresó a El valor de la verdad (EVDLV) para revivir los episodios más difíciles de su fallida relación con Ítalo Villaseca, padre de tres de sus cuatro hijos, además de revelar tensos momentos con su hermana Milena Zárate y otras confesiones.

Según explicó Greissy, su familia fue la razón principal para aceptar la invitación del programa. “La verdad es que ahora estoy más tranquila, más sobria, y lista para contar la realidad y cerrar este libro por última vez. Lo hago por mis hijos, para que también estén en paz y sepan que su mamá es fuerte”, señaló.

¿Qué la motivó a regresar?

Horas antes de la transmisión, la influencer compartió un extenso mensaje en sus redes sociales: “En la vida nos caemos, cometemos errores, salimos victoriosos, pero por circunstancias del destino volvemos a tropezar con la misma piedra, hasta que tocamos fondo... No seguiré haciendo lo que la gente diga... Renací como el ave fénix”.

Durante la grabación estuvo acompañada por sus amigos Eduardo Reyes y Stephanie Contreras, así como por Randol Pastor, su actual pareja y padre de su cuarto hijo. Ellos permanecieron en el sillón blanco con la posibilidad de evitar que Greissy responda la pregunta más reveladora de la noche.

Greissy Ortega y Beto Ortiz en 'El valor de la verdad'.

Greissy Ortega y Beto Ortiz en 'El valor de la verdad'.Fuente: YouTube: @elvalordelaverdadoficial

Las preguntas que respondió Greissy Ortega en El valor de la verdad

  1. ¿Golpeaba Ítalo Villaseca a tu hijo autista?
    Sí (verdad)
  2. ¿Perdiste un bebé a causa de los golpes de Ítalo?
    Sí (verdad)
  3. ¿Le pagaste 10 mil soles a Ítalo para que se case contigo?
    Sí (verdad)
  4. ¿Te pidió Ítalo que pusieras a tu hija en adopción?
    Sí (verdad)
  5. ¿Golpeaste a tu actual pareja Randol Pastor?
    Sí (verdad)
  6. ¿Mantenías económicamente a Ítalo? (La formuló Antonella Salinas)
    Sí (verdad)
  7. ¿Agrediste a Milena Zárate?
    Sí (verdad)
  8. ¿Odias a Milena Zárate?
    Sí (verdad)
  9. ¿Te secuestraron en el departamento de Milena?
    Sí (verdad)
  10. ¿Estuviste detenida en la frontera México - Estados Unidos?
    Sí (verdad)
  11. ¿Robaba ropa Ítalo en los centros comerciales?
    Sí (verdad)
  12. ¿Te ama tu madre?
    No (verdad)
  13. ¿Trató Milena de atropellar a tu hija?
    * No respondió porque tocaron el botón rojo.
    ¿Has intentado suicidarte?
    Sí (verdad)

Nota en desarrollo...

Mira el programa EN VIVO de Greissy Ortega en El valor de la verdad a continuación...

