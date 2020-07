Nicola Porcella se tatuó a la Virgen de Guadalupe en la espalda. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella sorprendió a más de un seguidor luego de que mostrara cómo le hicieron su tatuaje de la Virgen de Guadalupe. El participante de “Guerreros 2020” se presentó en el programa “Hoy” donde le realizaron el tatuaje.

¿Por qué decidió hacerse ese tatto? Pues el chico reality, había sufrido una lesión en el hombro. Como estaba muy grave, le pidió a la Virgen de Guadalupe que, si le permitía recuperarse pronto, se hacía su imagen en la espalda.

Justo en el Día Internacional del Tatuaje que se celebró el 17 de julio en México, Nicola Porcella aseguró que era el día perfecto para hacérselo. “Aquí vemos que está sufriendo, ah mira está quedando bien bonita (la imagen)”, se le escuchó decir a uno de los conductores.

Días antes, el actor fue a la Basílica de la Virgen de Guadalupe para rezar y fue ahí donde le hizo la promesa. El chico reality se está recuperando favorablemente y espera seguir participando en “Guerreros 2020”.

DESPUÉS DE LA OPERACIÓN

Este 10 de julio, por la mañana, Nicola Porcella fue finalmente operado y envió un mensaje a través de sus ‘stories’ de Instagram —red social en la que tiene 1,8 millones de seguidores— sobre sus resultados.

“Acabo de salir de la operación”, dijo el concursante del 'reality' de Televisa en un videoclip donde luce recostado sobre una cama. “Parece que todo ha salido muy bien. Un descansito y después me voy a casa”, añadió.

Como se recuerda, hace unos días el chico reality hizo un mea culpa sobre su paso por programas televisivo en Perú. “No lo supe llevar, no lo supe manejar. He tenido malas juntas, eso sí acepto, y he cometido errores producto de mi inmadurez. La fama se te sube hasta que no sabes cómo manejarla”, contó al periodista mexicano Sebastián Reséndiz.