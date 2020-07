Nicola Porcella pasó por una operación tras sufrir rupturas en su tendón y trícep. | Fuente: Instagram / Nicola Porcella

Nicola Porcella se unió hace poco al reality “Guerreros 2020”, la versión mexicana de “Esto es Guerra” producida por Televisa. Durante la competencia, sin embargo, sufrió recién una fuerte lesión que lo llevó a ser operado este 10 de julio en Ciudad de México.

Así lo dio a conocer el mismo chico reality a través de sus redes sociales. Un día antes de su operación, desde sus ‘stories’ de Instagram, Porcella dio a conocer su estado físico a sus seguidores.

“Decirles que mañana me operan. Tengo roto el tendón y el trícep, así que mañana me los tienen que coser. Tengo que curarme súper rápido”, señaló.

Asimismo, se mostró agradecido con quienes contribuyeron a salvarlo de la sentencia con más de medio millón de votos a su favor. “Yo no voy a abandonar a mis cobras, tenemos que campeonar como sea”, indicó.

Nicola Porcella fue operado por sufrir una lesión fuerte mientras competía en "Guerreros 2020". | Fuente: Instagram / Nicola Porcella

DESPUÉS DE LA OPERACIÓN

Este 10 de julio, por la mañana, Nicola Porcella fue finalmente operado y envió un mensaje a través de sus ‘stories’ de Instagram —red social en la que tiene 1,8 millones de seguidores— sobre sus resultados.

“Acabo de salir de la operación”, dijo el concursante del 'reality' de Televisa en un videoclip donde luce recostado sobre una cama. “Parece que todo ha salido muy bien. Un descansito y después me voy a casa”, añadió.

De acuerdo con Porcella, él se reincorporará en “Guerreros 2020” este 13 de julio. “Les voy contando cómo va mi recuperación, pero que nos vemos el lunes [13 de julio] en ‘Guerreros [2020]’, nos vemos”, concluyó.

Como se recuerda, hace unos días el chico reality hizo un mea culpa sobre su paso por programas televisivo en Perú. “No lo supe llevar, no lo supe manejar. He tenido malas juntas, eso sí acepto, y he cometido errores producto de mi inmadurez. La fama se te sube hasta que no sabes cómo manejarla”, contó al periodista mexicano Sebastián Reséndiz.