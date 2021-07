Guillermo Rossini sobre su trayectoria artística: "Estoy feliz de haber formado parte de 'Los Chistosos'”. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Marcos Reátegui E.

Tras recibir el reconocimiento del Ministerio de Cultura, Guillermo Rossini aseguró sentirse “honrado, orgulloso y feliz” de que ahora sea ‘Personalidad Meritoria de la Cultura’ por su gran trayectoria artística en radio y televisión.

Con más de 60 años de carrera, el reconocido cómico comentó que la comicidad es parte de la cultura y ver reír al pueblo peruano con sus ocurrencias, es un regalo frente a la incertidumbre que se vive actualmente.

“Gracias por darme este reconocimiento en vida”, dijo Guillermo Rossini para el diario El Trome. Además, consideró que haber creado “Los Chistosos” en RPP Noticias fue uno de los programas que más satisfacción le ha dado.

“Yo le puse el nombre y ya tiene 29 años al aire. A mis casi 89 años he podido trabajar bastante y estoy orgulloso de eso. Estoy feliz de haber formado parte de muchos programas cómicos, pero sobre todo de ‘Los Chistosos’”, agregó.

El Ministerio de Cultura acordó entregar la distinción de “Personalidad Meritoria de la Cultura” al señor Guillermo Rossini Gonzáles, en reconocimiento a su destacada y extensa trayectoria artística como comediante e imitador.https://t.co/1pe2AO6sGr — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) July 28, 2021

Homenaje en vida a Guillermo Rossini

El fundador de ‘Los Chistosos’ de RPP Noticias, Guillermo Rossini, recibió un merecido homenaje en “El reventonazo de la Chola” y se emocionó luego de que viera a muchos de sus compañeros con quienes compartió en el ambiente artístico.

Con sus ocurrencias, el actor cómico participó junto a Manolo Rojas y Fernando Armas; además, le dedicaron una canción escrita especialmente para él por el reconocido compositor peruano Juan Carlos Fernández.

“Gracias por tantas risas, momentos inolvidables, es que como tú no hay nadie que nos haga reír. Tú eres nuestro maestro y te rindo este homenaje, porque eres el mejor. Gracias Guillermo Rossini”, reza la letra de este tema.

Al escucharlo, el artista de 88 años se conmovió y no pudo evitar derramar algunas lágrimas no sin antes agradecer las muestras de cariño. “Realmente me siento muy feliz. Te agradezco Chola, me he emocionado mucho con tantas muestras de cariño que no me lo merezco realmente. Gracias, gracias”, comentó emocionado.

