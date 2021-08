Guty Carrera demandó a Alejandra Baigorria por daños a su imagen y exige fuerte suma de dinero | Fuente: Instagram

Guty Carrera y Alejandra Baigorria siguen envueltos en un lío judicial. Tras haber sido denunciado por la integrante de “Esto es Guerra” hace unos años por violencia física y psicológica, Carrera ahora le exige una fuerte suma de dinero por daños a su imagen.

Esto fue explicado por el abogado de Guty Carrera, Daniel Raa, en una entrevista con un medio local. El representante del modelo señaló que aquella acusación tuvo un fuerte impacto en la economía de su representado debido a que diversas marcas dejaron de trabajar con él por ello decidió denunciarla por daños y perjuicios.

“No lo volvieron a contratar durante tantos años, y se quedó con el estigma en la opinión pública aparentemente de un supuesto maltratador, cosa que nunca lo fue o nunca se demostró”, comentó el abogado. “ProTv y empresas de publicidad de artículos deportivos o de modelaje señalaban expresamente que dejaban de contratarlo por esta situación”, agregó.

Por este motivo, Guty Carrera está exigiendo a la empresaria una indemnización de 529 mil 381 dólares, que equivale a poco más de 2 millones 117 mil soles por daños a su imagen y reputación.

El letrado también explicó que luego de tres años de investigaciones la parte acusadora no pudo comprobar que hubo violencia psicológica de manera contundente.

“Después de tres años de investigación, se determinó primero que no hubo pruebas sobre la supuesta violencia psicológica porque para la física nunca se adjuntó prueba alguna. Dos fiscales mujeres determinaron en dos instancias distintas, porque la señorita Baigorria apeló, que no hubo violencia psicológica y que no había pruebas suficientes”,señaló.

Guty Carrera se pronunció

El pasado 9 de agosto, Guty Carrera publicó un video en sus redes sociales en el que se pronunció sobre la denuncia de Alejandra Baigorria por violencia física y psicológica.

“Si nunca tuvieron pruebas de lo que decían públicamente, ¿por qué lo hicieron? (…) Perjudicaron mi imagen, perjudicaron mi carrera, perjudicaron mi entorno y mi familia. Me despidieron de mi trabajo, me cerraron todas las puertas y soy inocente”, expresó.

