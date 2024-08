Hermanos Yaipén separa a cantante Christian Gómez tras ser denunciado por agresión física y psicológica

Tras hacerse pública la denuncia contra el cantante Christian Gómez, la orquesta Hermanos Yaipén lo retiró de sus filas. El músico fue denunciado por agresiones físicas y psicológicas.

"Christian Gómez, el nuevo integrante de Hermanos Yaipén, fue quien durante años me agredió física y psicológicamente", declaró Karla Salazar, expareja del músico. Salazar, de 36 años, se presentó en Magaly TV, La firme para mostrar pruebas del maltrato que sufrió durante dos años de relación.



"En una ocasión, cuando estaba embarazada, me sacó del carro y me tiró al piso. Corrí porque pensé que me iba a matar. Me escondí, pero me encontró y dijo: 'Ahora pues'. Luego, el serenazgo llegó y él me pidió que no dijera nada", relató Karla. También afirmó que una agresión en febrero la llevó a perder a su bebé, quien tenía dos meses de gestación.



Salazar también contó que el 22 de abril fue agredida nuevamente, luego de negarse a tener relaciones sexuales con él. En las imágenes de ese día, compartidas por el programa, se la ve con el labio partido. Según la denunciante, estos actos violentos se repitieron incluso después de que el cantante se uniera a Hermanos Yaipén hace solo unas semanas.

¿Cómo respondió Christian Gómez a la denuncia?

El programa de Magaly Medina contactó a Christian Gómez para que respondiera a las acusaciones de violencia física y psicológica hechas por su expareja, Karla Salazar. Al respecto, el cantante, de 27 años, declaró: "No hemos terminado en buenos términos. Ella es una chica con problemas psiquiátricos".

¿Qué respondió Hermanos Yaipén?

Tras la denuncia pública contra Christian Gómez por agresiones físicas y psicológicas hacia su expareja Karla Salazar, Hermanos Yaipén emitió un comunicado en redes sociales: "Queremos expresar de manera firme que no respaldamos ni apoyamos ningún acto de violencia, especialmente cuando se trata de violencia contra mujeres".



"Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia que vulnere los derechos de una persona y, en caso de ser testigos de tales actos, procederemos a denunciarlos. En este sentido, queremos informar que el Sr. Christian Víctor Moises Gómez, en relación con los hechos denunciados por su expareja, es separado y damos por cancelada la invitación de pertenecer 3 meses a la orquesta".



La orquesta explicó en una nota de prensa que esta decisión fue un "golpe duro", ya que consideran que Gómez "posee mucho talento". Sin embargo, enfatizan que no pueden respaldar el comportamiento denunciado. "Tenemos esposas, hijas y nietas, y no podemos permitir que alguien, por más talentoso que sea, actúe de esta manera", expresaron Walter y Javier Yaipén, líderes del grupo.

