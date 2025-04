"No le creo": Pamela López arremete contra Melissa Klug tras mostrar chats con Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López responderá a las declaraciones dadas por Melissa Klug en El valor de la verdad el último 30 de marzo. La todavía esposa de Christian Cueva estará este sábado en el programa Esta Noche, conducido por Ernesto Pimentel en su personaje de La Chola Chabuca, donde revelerá más detalles de los chats entre Cueva y ‘La blanca de Chucuito’.

En un video del adelanto del mencionado programa, Pamela López hace su ingreso para hablar también sobre la tormentosa relación que tuvo con Cueva y los conflictos legales en los que viven ambos actualmente. “¿Tú sientes que tu historia empieza con Christian Cueva?”, le preguntó Pimentel a López, quien se muestra acongojada.

En otro momento, se puede escuchar a Ernesto Pimentel preguntarle a Pamela López si cree en lo dicho por Melissa Klug sobre el mensaje de Cueva: “Esa cosita es mía”, refiriéndose a un brazalete religioso. Al respecto, la empresaria de 37 años no dudó en rechazar lo dicho por la expareja de Jeffersón Farfán y contestó: “Yo, por supuesto, que no le creo”.

Finalmente, Pamela López, quien lució un elegante vestido negro con brillantes, sostuvo que aún hay muchas cosas que no se dijeron sobre la supuesta relación entre el papá de sus hijos y Melissa Klug, quien negó haber mantenido un romance con el volante peruano. “Se dicen muchas cosas (que no son ciertas)”, señaló López al verse sorprendida por el ingreso de un invitado al programa.

Melissa Klug admitió errores en sus confesiones durante El valor de la verdad

Luego de la participación de Melissa Klug en El valor de la verdad, uno de los temas más comentados fue su supuesta relación con Christian Cueva, que, como dijo Pamela López, habría tenido un 'romance a escondidas'. No obstante, la empresaria se encargó de desmentir estas declaraciones mostrando las conversaciones con el futbolista de Cienciano.

Sin embargo, en las imágenes se vio que las capturas de pantalla eran desde la cuenta de Cueva y no de Klug, lo que generó que los seguidores del programa pensaran que había manipulado las pruebas. Por ese motivo, se comunicó con Amor y Fuego para dar su versión de los hechos.

“Esos pantallazos de mi conversación con Christian me los mandó la López (no es que yo haya falsificado esos chats)", dijo. Asimismo, mostró los chats originales.

Cabe resaltar que también afirmó que no tiene todas las conversaciones con Christian Cueva porque las eliminó y no tenía por qué guardarlo, así que en El valor de la verdad utilizó los chats que le envió López y aprovechó para mencionar que se confundió con las fechas porque "pasó mucho tiempo".

“Me confundí en fechas de lo que él me contaba porque pasaron muchos años, pero no en lo que he dicho", agregó.

¿Cuáles son las preguntas que respondió Melissa Klug en El valor de la verdad?

¿Te sientes orgullosa de tu familia? Sí (verdad) ¿Asumió tu abuela el rol de padre y madre? Sí (verdad) ¿Te coqueteaba Christian Cueva? Sí (verdad) ¿Estuviste en un Airbnb con Christian Cueva? Sí (verdad) ¿Te dijo Chistian Cueva que Pamela López tuvo un 'affair' con Tenchy Ugaz? Sí (verdad) ¿Le pediste a Christian Cueva una cartera por tu cumpleaños? Sí (verdad) ¿Te peleaste con Jesús Barco a raíz de las confesiones de Pamela López? Sí (verdad) ¿Vives de la pensión de tus hijos? No (verdad) ¿Estás de acuerdo en la relación de tu hija Samahara con Bryan Torres? *No respondió porque Juan Carlos López, ‘Canchita’ Centeno y Silvana Velarde tocaron el botón rojo ¿Te contó Cueva que Pamela López le fue infiel con varios futbolistas? Sí (verdad) ¿Le dijiste a Evelyn Vela "estás muerta para mí"? (la formula Samahara Lobatón) Sí (verdad) ¿Fuiste la confidente de Christian Cueva? Sí (verdad) ¿Se casó Cueva con Pamela López al enterarse que Pamela Franco estaba embarazada? Sí (verdad) ¿Le contaste a Cueva que Pamela Franco salía con Christian Domínguez? Sí (verdad) ¿Le presentabas amigas a Cueva? Sí (verdad) ¿Te invitó Christian Cueva a Brasil? No (verdad) ¿Te arrepientes de haber involucrado con los padres de tus hijos? No (verdad) ¿Te pidió Jesús Barco un hijo? Sí (verdad) ¿Te fue infiel Jesús Barco? No (verdad) ¿Es Jesús Barco el amor de tu vida? No (verdad) ¿Tuviste relaciones sexuales con Christian Cueva? No (verdad)

(*) Melissa Klug decidió terminar su participación en la pregunta 20 y se llevó 25 mil soles.

