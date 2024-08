'Ingeniero bailarín' reveló a quien llamaría antes de morir con conmovedor testimonio [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jainer Moisés Pinedo Vargas, conocido como el ‘Ingeniero bailarín’, falleció en la mañana de este domingo 18 de agosto en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, en la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque, confirmó EsSalud en un comunicado.

El artista loretano, recordado por bailar junto con la agrupación Explosión de Iquitos el popular tema ‘No sé’, dejó de existir a los 34 años, luego de estar internado en los últimos días tras complicaciones por el dengue.

Ante la noticia, el portal Visual Televisión difundió un breve extracto de la entrevista que hizo el programa Hacha & Machete a Jainer Pinedo Vargas. En el video, subido a Instagram, el ‘Ingeniero bailarín’ responde a quien llamaría antes de morir y qué cosa le diría.

“Lo primero que haría es llamar a mi mamá. Anteriormente, cuando estaba viajando en vuelo a mi trabajo, el avión casi se va. Casi se estrella el avión de la petrolera. Lo primero que uno piensa cuando le pasa esto es en su mamá y en su papá. Entonces, a quien llamaría primero es a mi mamá, o a mi papá, cualquiera de los dos”, respondió el fallecido artista.

Jainer Pinedo Vargas, el 'Ingeniero bailarín', estuvo internado en los últimos días tras contraer dengue. | Fuente: Facebook (El Ingeniero Bailarin)

‘Ingeniero bailarín’ destacó el "amor y cariño” de sus padres

En otro momento, el también ingeniero forestal señaló que agradece siempre a sus padres por formar a “un hijo bastante responsable y querido para su familia”.

“Estoy feliz que ellos sean mis padres. Estoy muy contento y si en otra vida yo volviera a nacer, quisiera que ellos vuelvan a ser mis padres. Les agradezco el amor y el cariño. Con lo poco que me dieron en mi formación, tanto académica como profesional, he sabido salir adelante”, expresó Jainer Pinedo Vargas.

Por otro lado, el ‘Ingeniero bailarín’ contó que en su adolescencia vivió en un ambiente difícil con “amigos que fumaban y que se drogaban”. “Me han invitado y yo nunca acepté. A la justas te puedo aceptar un cigarro y eso, pero de ahí otra cosa más tóxica que me han invitado, nunca. Nunca he probado”, aseguró.

Finalmente, añadió: “Cuando uno no quiere malearse, no se malea. Eso es parte también de la formación pienso yo porque muchas veces el abusar de eso, te lleva a otras costumbres, te hace pendiente de eso, y te lleva al abismo prácticamente y lo que no quiero es eso”.

EsSalud confirma el fallecimiento de Jainer Pinedo Vargas, el 'Ingeniero bailarín'.Fuente: EsSalud

Fans del 'Ingeniero bailarín' lamentaron muerte del artista

Más temprano, RPP informó que un grupo de seguidores de Jainer Pinedo Vargas, el 'Ingeniero bailarín', se congregaron en los exteriores del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, en Chiclayo. Esto, luego de conocerse el fallecimiento del artista este domingo.

Diversos fanáticos acercaron al recinto hospitalario para dar el "último adiós" y expresar sus condolencias a los familiares de Pinedo Vargas, quien pereció a los 34 años tras permanecer varios días internado tras contraer dengue.

En ese sentido, RPP pudo conocer que una carrosa ingresó Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud para preparar el funeral de Jainer Pinedo Vargas, quien será llevado a su ciudad natal Iquitos por sus familiares, quienes evitaron dar declaraciones mostrándose muy acongojados por la partida del artista.

