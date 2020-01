Anahí de Cárdenas y su madre posan felices en las redes sociales. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas mantiene su lucha contra el cáncer de mama y de acuerdo con ella, toda la fuerza que tiene es gracias a su madre. Por eso, le dedicó unas emotivas palabras de amor en su cuenta de Instagram:

“Aún no acaba el día mamá @anahibelmont18. Te amo con todo mi corazón. Feliz día. Feliz Vida. Eres mi heroína, mi salvadora, mi todo. No me podría haber tocado una mejor mamá que tú”, escribió.

La descripción fue acompañada de una foto donde ambas salen juntas y muestran una gran sonrisa. Anahí Belmont, madre de la artista, comentó inmediatamente lo siguiente: “Mi princesa perfecta”.

Hasta el momento, el post tiene más de 31,000 “me gusta” y sus seguidores también se tomaron el tiempo de dejar sus mensajes de apoyo tras continuar con su lucha contra el cáncer que la aqueja desde hace meses.

En más de una ocasión, Anahí de Cárdenas ha agradecido a su madre por pagarle el seguro oncológico donde actualmente se atiende y pidió a las autoridades que en el Perú todos tengan acceso gratuito a la salud; además, deberá ser eficiente y rápido.

La actriz siempre sube vídeos al Instagram y siempre manda mensajes de prevención a sus seguidores, ya que "es la única manera de que esta enfermedad se pueda erradicar".

Anahí de Cárdenas ha pasado por varias quimioterapias y siempre deja consejos de superación para sus seguidores, porque, a pesar de su notable pérdida de peso, no ha parado de conectarse en las redes para informar sobre el proceso de su intervención.

“Si uno se cree enfermo, estará enfermo. Si uno se cree sano, estará sano. Por tanto, me amo, me acepto, confío en el proceso del universo y estoy a salvo. Cambia la narrativa”, escribió en otro post.