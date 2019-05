Andrés Wiese anunció en Instagram que tendrá programa dedicado al turismo | Fuente: Instagram de Andrés Wiese

Luego de estar alejado de las pantallas, Andrés Wiese anunció mediante su cuenta de Instagram que debutará en la plataforma digital de América Televisión en una nueva faceta.

El recordado actor de la serie “Al fondo hay sitio”, confesó que no ha sido fácil concluir este plan que tenía pensado desde hace más de un año, pero más allá de todo, está satisfecho con todo lo aprendido, y sobre todo de poder dar a conocer a la gente lo maravilloso que es el Perú.

Andrés Wiese cuenta el nuevo programa que conducirá por plataforma digital. | Fuente: Instagram de Andrés Wiese

“Hace un año tomé la decisión de empezar un proyecto personal. Confieso que no tenía ni idea de por dónde empezar... más allá de mis ganas de desarrollar algo propio. Algo que me guste, disfrute y pueda compartir […] No es fácil y todo es un constante aprendizaje, pero la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo”, inició su mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

Además, el actor de teatro reveló el nombre que le puso al programa donde contará las distintas experiencias vividas en los viajes turísticos realizados dentro del país.

“Hoy, un año después, les quiero contar que estoy feliz porque muy pronto lanzamos “Escápate” por la App America TvGo, plataforma donde podré compartir experiencias de viajes, conocer nuevos destinos y recorrer juntos nuestro hermoso Perú”, escribió.

América Televisión también se sumó a la noticia dada por Andrés Wiese y a través de Instagram compartió un collage donde se observa al actor realizando deportes de aventura.