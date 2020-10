Brenda Carvalho sigue sin poder recuperar su cuenta de Instagram. | Fuente: RPP Noticias

En agosto pasado, Brenda Carvalho denunció que había sufrido el robo de sus redes sociales. En la actualidad, la artista aún no ha podido recuperar su cuenta en Instagram. Los hackers le exigen un monto para devolvérsela.

"Estoy viviendo todo un drama para poder recuperar mi cuenta, pues el hacker me extorsiona pidiéndome US$ 5 mil", denunció. "Sé que ha intentado pedirle dinero a algunos de mis contactos", agregó la exintegrante de Axe Bahía.



Más de 1,6 millones siguen su cuenta de Instagram (@brendacarvalho180) que ha sido hackeada y, actualmente, ya no presenta ninguna de sus publicaciones. A inicios de mes, ella denunció que estaba siendo usada para difudir imágenes violentas, algo que rechaza.

Por otro lado, Brenda Carvalho lamentó no poder seguir ayudando a muchos emprendedores como lo venía haciendo. "Desde mi cuenta apoyaba a mucha gente que se estaba reinventando, me apena no poder seguir colaborando con ellos en medio de la crisis", indicó al diario Trome.

Señores de @instagram vengo más de 2 meses enviando los mails correspondiente para que puedan ayudarme , hackearon mi cuenta de Instagram @brendacarvalho180 y está siendo usada para difusión de imágenes violentas , HELP ME PLEASE! 🙏🏻 — Brenda Carvalho Oficial (@BrenCarvalhoAxe) October 3, 2020

DETRÁS DE UNA BANDA CRIMINAL CIBERNÉTICA

Hace dos meses, la bailarina brasileña puso una denuncia ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT). “Me robaron todo, hasta los correos electrónicos, donde están registradas mis cuentas bancarias. Eran 3 correos y si no actuaba me iban a robar”, dijo, en ese momento, a El Popular.

En ese sentido, Brenda Carvalho reveló que la persona detrás del hackeo, quien anteriormente la acosó en una transmisión en vivo, había pedido dinero a más de 50 usuarios desde sus redes sociales oficiales. Por esa razón, compartió un comunicado rechazando ser ella la que envió esos mensajes.

“Lo que dice la policía es que, al parecer, no es de acá, de Perú, sino es extranjero. Todo apunta a que es una banda criminal cibernética que actúa en países vulnerables como Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina. Es decir, los que no tienen la tecnología de EE.UU.”, detalló la artista.

Mientras continúan las investigaciones, la bailarina no para de trabajar y anunció que ofrecerá un show infantil virtual el próximo 31 de octubre. "La aventura musical de Brenda" contará con más de 20 personas en escena. En el espectáculo aparecerán queridos personajes de los cuentos clásicos como La Sirenita y Blanca Nieves, además de las princesas Elsa y Ana de la película de Disney "Frozen".