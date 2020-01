María Pía Copello celebra 14 años de casada con Samuel Dyer. | Fuente: Instagram

María Pía Copello utilizó su cuenta de Instagram para celebrar sus 14 años de casada con Samuel Dyer, su esposo. Además, aprovechó las redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras de amor al padre de sus hijos:

“Ayer se cumplieron 14 años desde que dijimos ‘sí, acepto’ y me convenzo cada día más que no me equivoqué. Gracias por nuestra familia, por tanto amor y comprensión y por tomarte fotos conmigo aunque odies las cámaras. Gracias por darme esa paz que necesitaba y por aguantar a esta loca que tiene cuerda para rato ¡Feliz aniversario!”, se puede leer en el post.

No obstante, María Pía Copello se animó a contar la anécdota de cómo fue la pedida de mano hace años en el sur de Lima:

“Hoy mientras veía a los chicos jugar juntos en la piscina recordé cuando Samuel me pidió que me casara con él y es algo que casi nunca he hablado en entrevistas, pero se lo voy a contar a ustedes: Me invitó a las Dunas en Ica, todo lindo, súper romántico. Obviamente yo no sabía que me iba a pedir matrimonio, pero ya estaba con la manicure lista por si acaso. Resulta que él no tuvo mejor idea que meter el anillo en una copa de piña colada... ¡QUE CASI ME TRAGO!”.

Esta historia causó gracia entre sus seguidores quienes comentaron las fotos con muchas felicitaciones y les desearon que sigan más años juntos.

María Pía Copello subió varias imágenes donde sale junto a Samuel Dyer mientras están pasando sus vacaciones en un crucero y hasta el momento cuenta con más de 96 mil “me gusta”.

En diciembre del 2018, la conductora anunció su retiro de la televisión tras varios años de haber estado en la conducción de “Eso es guerra”. “Mis hijos me necesitan. Nunca el hecho de optar por la familia puede ser un error, mi familia está primero”, explicó.