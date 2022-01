Sheyla Rojas le reveló a un fanático que vuelve a la televisión después de un tiempo por sus polémicas. | Fuente: Instagram | Sheyla Rojas

Por medio de sus redes sociales, Sheyla Rojas anunció que vuelve a la televisión después de estar alejada durante mucho tiempo por estar envuelta en una serie de polémicas.

Es así que en la dinámica de preguntas y repuestas en Instagram, le reveló a un fanático sobre su retorno a la pantalla chica.

“¿Cuándo vuelves a Perú?”, le preguntaron, a lo que Sheyla Rojas dijo: “Más pronto de lo que se imaginan, voy a ver unos temas que me tienen muy emocionada. Este 2022 será un año maravilloso, decretado está”.

Además, se animó a contar que no solo llegará a nuestro país para hacer negocios, también para conducir. ¿Volverá a ‘Estás en todas’? Hasta el momento no ha dado más detalles de lo que le espera en la tv.

Sheyla Rojas y la vez que dijo que no volverá a la tv

A inicios del 2021, Sheyla Rojas confesó que no volverá a la televisión, según confirmó a través de sus redes sociales en ese entonces. Tras su retiro de “Estás en todas”, la ex chica reality no tiene intenciones de regresar a la pantalla chica por cuidar de su vida privada y distanciarse lo más posible de "tanta maldad".

En su cuenta oficial en Instagram, la expresentadora de televisión respondió a las preguntas de sus seguidores. “¿Por qué te saliste de la televisión? Toda la gente te extraña”, le comentó un usuario, luego de que su salida repentina de la conducción que compartía con ‘Choca’ Mandros ante la polémica por su vínculo con el futbolista Luis Advíncula.

“El mundo de la tv tiene su lado bueno… pero para mí es muy difícil tener vida privada o lejos de tanta maldad. Por eso es que no quiero pertenecer más”, escribió Rojas en una de sus historias en la red social, luego de que “Estás en todas” diera a conocer a Natalie Vértiz como su reemplazo. “Yo los quiero mucho y estaré en con contacto con ustedes”.

