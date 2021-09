Tony Succar le envía un conmovedor mensaje a su madre por su cumpleaños. | Fuente: Instagram / Tony Succar

Para Tony Succar, su familia fue pieza clave en su ascenso en el mundo de la música. Por ello, este martes le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a su madre Mimy Succar, quien lo impulsó a encontrar su camino artístico desde pequeño.

Desde su cuenta de Instagram, el jurado de "La Voz Senior" compartió fotografías de su infancia en las que luce junto a su mamá y escribió en la leyenda: "Eres una madre, abuela, hija, mujer maravillosa... que Dios te siga bendiciendo siempre".

Según Tony Succar, para él "nada ni nadie es perfecto, pero familia es familia, y cariño es cariño". Dos razones potentes para recordar que, desde sus cinco años, fue su madre quien lo sentó encima de un cajón, iniciándolo así en el amor por la percusión.

"Me acompañaron, motivaron, e hicieron todo lo posible para que yo pueda cumplir mis sueños... ahora es el turno de ustedes que cumplan los suyos que tanto sacrificaron por nosotros. ¡Aquí estoy para apoyarlos, amarlos y honrarlos siempre!", concluyó el ganador de dos Latin Grammy.

Tony Succar se reencuentra con sus padres en "La Voz Senior"

La pasada emisión de "La Voz Senior" fue muy emotiva para Tony Succar luego de que su mamá, Mimy Succar, llegara de Estados Unidos para sorprenderlo en las audiciones a ciegas. Tras interpretar 'Quimabra', todos los entrenadores voltearon y ni bien comenzó a cantar, el percusionista reconoció la voz de su madre.

Al terminar su presentación, ambos corrieron a abrazarse y el productor laureado no pudo evitar conmoverse al contar que sus padres hicieron lo posible para sacarlo adelante. Resaltó que siempre honrará a sus progenitores en vida.

"Cuando me llamaron para la voz senior, decía 'wow' cuánto quisiera que mi mamá participe porque es importante honrar a nuestros padres. Tú me has dado todo, mi papá también, yo estoy parado aquí por ustedes. Desde los 13 estoy tocando y desde siempre los miraba, y cómo dominaba el escenario, yo soy tu réplica y gracias por venir", dijo Tony Succar.

Por otro lado, el padre de Tony Succar comentó que si bien sus papás lo guiaron en su camino, fue él el responsable de su éxito. "Nosotros hemos cumplido, pero es tu esfuerzo. Nosotros te vamos a seguir apoyando y es bonito ver que hay chicos que se inspiran en ti, eso me hace orgulloso, me siento bendecido de que inspiren a otros muchachos", contó en "La Voz Senior".

