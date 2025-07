“No puedo trabajar con alguien inestable”: Jorge Benavides no le dará una tercera oportunidad a Dayanita en 'JB en ATV'

El actor cómico se mostró decepcionado de la actitud de Dayanita quien ya no trabaja más en JB en ATV para, supuestamente, dedicarse al contenido para adultos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que Magaly Tv La Firme revelara la supuesta incursión de Dayanita en el contenido para adultos tras salir de JB en ATV, Jorge Benavides se pronunció sobre ello y cuestionó la elección de su excompañera de trabajo asegurando que no debió tomar ese camino.

Jorge Benavides no le dará otra oportunidad a Dayanita

Visiblemente asombrado, Benavides lamentó que Dayanita haya dejado de lado un trabajo estable para ingresar en ese tipo de producciones.

“Quién en su sano juicio deja un trabajo así, bien remunerado, que solo son dos días para dedicarse a lo que se dedica. Yo no la juzgo cada quién decide por su vida”, dijo para las cámaras del programa de espectáculos.

Asimismo, mencionó que no se arrepiente en la segunda oportunidad que le dio en JB en ATV, pero no habrá una tercera: “No habrá una tercera oportunidad, no puedo trabajar con una persona tan inestable”, sostuvo.

¿Por qué renunció Dayanita a 'JB en ATV'?

A inicios de abril de 2023, Dayanita anunció oficialmente su salida del programa 'JB en ATV'. Ella había recibido una sanción por un acto de indisciplina, pero su permanencia en el espacio que lidera Jorge Benavides no era del todo clara hasta que dio un paso al costado.

"Ante todo hago público este mensaje, por el cariño y respeto que guardo por Jorge Benavides, mi jefe y guía en estos 5 años de carrera televisiva", publicó en Instagram.

En su comunicado, Dayanita admitió que cometió errores por no separar lo emocional de lo profesional.

La vez que Dayanita prometió a JB ser disciplinada

Meses después, Dayanita formó parte de El reventonazo de la Chola y tras su breve paso, regresó a JB en ATV. Pese a su salida abrupta del espacio televisivo, debido a conflictos recurrentes con la producción de JB, especialmente a causa de sus constantes indisciplinas, Jorge Benavides le dio una segunda oportunidad para volver.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Dayanita contó lo que le prometió a JB para reincorporarse a su elenco: "Le prometí portarme bien, serle fiel y ya no faltar nunca más, es que ya aprendí", aseguró. En ese entonces, sobre sus indisciplinas y las recurrentes faltas al programa, reconoció que en un momento dado, pudo haberse dejado llevar por la fama.

"A veces nos equivocamos. Yo traté de conversar... siempre he pisado tierra, pero a mí me pasó, sí me mareó un poco, no digo que no, lo reconozco a pesar de todo lo que ha pasado. Llegó una persona que me sentó y decirme las cosas, si tenemos un poco de fama, no podemos creernos superior a los demás", admitió en ese entonces.