Melissa Paredes llama "cobarde" a Bruno Agostini y este le advierte: "Tengo mensajes guardados"

Melissa Paredes no se guardó nada y arremetió contra Bruno Agostini tras sus revelaciones en El valor de la verdad el último domingo. La modelo de 34 años calificó de “cobarde” al exintegrante de Combate por hablar de un supuesto encuentro íntimo entre él, ella y Andrea San Martín.

“Yo no tengo por qué dar una opinión ni nada por algo que supuestamente para esta persona ha pasado hace 12 años. No tiene sentido para mí”, exclamó en un comienzo Melissa mostrando su enojo.

Fue en el programa Ponte en la cola, conducido por Ricardo Rondón y Micheille Soifer, que Melissa Paredes no dudó en llamar “poco caballero” a Agostini por sus referencias sobre ella para ganar dinero en el mencionado programa.

“De poco caballero, pero de subsuelo, porque por último si te vas a sentar en un lugar a cobrar tus chibilines para que comas un rato apechuga y di: ‘estoy contando porque me da la gana’ y no culpar ni señalar a dos mujeres”, expresó.

Asimismo, la expareja de Rodrigo Cuba negó los dichos de Bruno Agostini de que fue ella quien le contó a Sebastián Lizarzaburu sobre su encuentro íntimo donde también habría participado San Martín. “¿Dónde y que me lo demuestre? ¿En qué momento? No quiero ni abrir la ventanita. Porque, de verdad, ponerme de tú a tú con ese tipo de personas...”, sostuvo.

En ese sentido, Paredes criticó a Agostini por “hablar de mujeres en pleno 2025” y consideró “una cobardía” que diga que lo hace por ella.

“Es muy cobarde de parte de un hombre, para empezar, sentarse a hablar de mujeres en pleno 2025, donde todos los días luchamos para que las mujeres tengamos la misma igualdad que los hombres”, mencionó.

Bruno Agostini también habló de Andrea San Martín en el programa El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (mama.porpartidadoble)

Bruno Agostini responde a Melissa Paredes: "Tengo mensajes guardados"

Bruno Agostini habló luego de que Melissa Paredes lo llamara "cobarde" por hablar en El valor de la verdad de un presunto encuentro íntimo con ella y con Andrea San Martín.

Ante esto, el modelo español afirmó tener "mensajes" que fueron guardados por su hermano Fabio Agostini. "Sería feo que salga con mensajes que gracias a dios Fabio los tiene todos guardados", manifestó en diálogo con el programa La noche habla.

De igual manera, Agostini consideró que Melissa no negó lo que dijo él en el sillón rojo y contó que la llamó hace unos años para "pedirle disculpas" por la infidencia.

Por otra parte, afirmó que a pesar de tener "pruebas" no las mostrará para no generar más líos. "Fabio tiene todo guardado, pero no voy a sacar nada, no quiero hacerla más larga", sostuvo.

En otro momento, el empresario extranjero restó importancia a los calificativos que le hizo Andrea San Martín por lo que reveló en televisión.

"Me da igual que diga todas las palabras que quiera sobre mí, yo a ella no le he faltado el respeto, nunca la he llamado, yo educadamente solo confirmé lo que ella le contó a todo el mundo", añadió.

Melissa Paredes cuestionó a Bruno Agostini por hablar de su intimidad luego de 12 años. | Fuente: Instagram (melissapareds)

¿Qué dijo Bruno Agostini sobre Melissa Paredes y Andrea San Martín?

Bruno Agostini reveló que tuvo en encuentro íntimo con Melissa Paredes y Andrea San Martín. Fue en el programa El valor de la verdad que el ex chico reality explicó que el episodio se dio en un hotel donde también estuvo su hermano Fabio.

"El único motivo por el que decidí hablar es porque Melissa (Paredes) fue quien empezó a contar esta historia. Yo nunca hubiera dicho nada si no lo hubiera hecho ella", acotó.

De acuerdo con Agostini fue Sebastián Lizarzaburu quien le preguntó si era cierto que estuvo "en un trio" con Melissa Paredes y Andrea San Martín, algo que sorprendió a Bruno.

"No me parchó nada, (Sebastián) solo dijo: 'eh, hermano, no me contaste'", explicó Bruno Agostini, asegurando que dicho encuentro "no lo sabía absolutamente nadie".

"La culpa no es mía, la culpa es de las dos señoritas. Cuando ellas están felices y son amigas, todo está de maravilla. Sebastián me dice: ‘Ellas ya no son amigas, ya vino Melissa Paredes y me contó todo con detalles’. Automáticamente, yo le llamé a Andrea", contó Agostini afirmando que San Martín le mostró su incomodidad.

Bruno Agostini ganó 50 mil soles tras su participación en El valor de la verdad.Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

