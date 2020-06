Janet Barboza: "La vida es así, de pronto puede cambiar, estás en la cima y al día siguiente te quedas sin nada"

En plena pandemia, Janet Barboza comenzó un nuevo emprendimiento e incursiona en el mundo de la venta de naranjas por delivery. "Antes tenía quince salones de belleza, estaba con mis eventos, estaba haciendo mil cositas, me generaba mis ingresos, pero si, de pronto, eso se acaba, no me tengo que deprimir, tengo que seguir adelante", comentó.