Magaly Medina continúa su enfrentamiento con Janet Barboza. | Fuente: Composición

Magaly Medina continúa su enfrentamiento público con Janet Barboza. Esta vez, la presentadora le dijo a la popular 'Rulitos' que ella no se ha "malogrado la cara".

La 'Urraca' entrevistó a Rodrigo González 'Peluchín' y juntos criticaron a varios personajes de la farándula local.

"La mujer ahora es gurú de vida sana. Esta es una mujer que se arruinó la cara. Yo me acuerdo de ella cuando estaba en 'La movida de Janet', esta chica era muy guapa. Ahora se ha desgraciado la cara haciéndose no sé que cosas", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la conductora de televisión dijo que Janet Barboza siente "cólera" por la gente de la televisión que se ha sometido a cirugías en la cara.

"Por eso le tiene cólera a otra gente que cuando nos hacemos algo en la cara la mejoramos. Yo me he mejorado, no me he malogrado la cara", agregó.

Finalmente, Rodrigo González señaló que Janet Barboza se ha sumado a la fiebre del TikTok para no "perder vigencia".