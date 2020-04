Janet Barboza conversó con RPP Noticias sobre los ataques de Rodrigo González. | Fuente: Instagram

En conversación con RPP Noticias, Janet Barboza comentó sobre los ataques que ha recibido por parte de Rodrigo González. La conductora de televisión asegura que en su larga carrera se ha topado con todo tipo de gente: “Con 20 años me he cruzado con todo tipo de personas, para mí es más de lo mismo”.

Además, se refirió a la actitud que tuvo ‘Peluchin’ cuando su programa de espectáculos no daba para más en Latina: “Los conductores no somos dueños de canales, no manejamos sus líneas de programación. El canal te despide por diferentes razones, no por eso me voy a poner a intentar que le quiten la licencia al canal ni despellejar a toda la gente que sale en mi horario”.

Sin embargo, Janet Barboza confiesa que las críticas que recibe por parte de Rodrigo González se deberían a que tendría ‘carta libre’ para hablar de otras personas por su orientación sexual: “La historia de los ataques hacia las mujeres en televisión, que yo recuerde desde siempre, la han hecho personas gays, homosexuales que se han dedicado al mismo rubro, que es al espectáculo”.

LA RAZÓN DE LOS ATAQUES

Barboza cree que Rodrigo González tendría carta libre de lanzar improperios a las mujeres por una sola razón: “Yo siento que algunos, muy pocos, sienten que tienen esta carta libre de ‘ah, como yo soy gay y tengo mi lado femenino o no sé qué, voy a disparar contra todas las mujeres y las voy a destruir’”.

La popular ‘Rulitos’ asegura que si se llegan a las instancias legales es por un tema de cuidar su reputación:

“Todas las personas que sienten que son heridas, que son hostigadas, que sienten que están intentando generar odio hacia tu persona, uno tiene que tomar cartas en el asunto de todas maneras”.

Sin embargo, Janet Barboza reitera en que algunos hombres se basan en su orientación para hacer daño a las mujeres: “Hay personas que se amparan que su orientación porque yo sí lo puedo decir, dime qué otros hombres en la farándula han salido a decir lo mismo”.

Finalmente, puso como ejemplo cuando le ganó un juicio a Carlos Cacho por hablar mal de su familia y de ella: “Yo tuve problemas con Carlos Cacho que nos fuimos a juicio y le gané porque se metió conmigo y con mi familia”.