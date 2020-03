Rodrigo González le responde a gerente de Latina | Fuente: Instagram

Tras la cancelación del programa “Válgame”, el gerente de contenidos de Latina, Luis Camacho, aseguró en el diario La República que cuando Rodrigo González y Gigi Mitre dejaron el espacio de dicho canal, “los resultados fueron iguales, e incluso bastante mejor que con ellos".

Ante ello, el popular ‘Peluchín’ respondió a Camacho y lamentó que este no tenga conocimiento de que lo llamaron para retornar al espacio. “Hay gente que no lo reconoce y que no lo valora, o que no está enterada con lo que pasa. Qué raro que un gerente no esté enterado de que me han llamado”, comentó en “Magaly Tv: la firme”.

Asimismo, manifestó que cuando estuvo en Latina, no tuvieron muchas consideraciones con él y que, pese a sus esfuerzos, no valoraron que -tanto él como Gigi Mitre- trataban de sacar el programa adelante.





“Que mal agradecido porque hay muchas cosas que yo he hecho y he aguantado y que iba en contra de lo que yo pensaba. Pero como, finalmente, tú eres un empleado, y me lo dijeron muchas veces: ‘este programa no es tuyo, es del canal, y tú eres el presentador contratado para el programa’”, narró.

“A mí me mandaron de vacaciones por revelar lo de Barraza, nunca me dejaron despedir ‘Amor amor’, me hicieron regresar al año siguiente cambiando el nombre del programa sin consultarme. Me pusieron a las 4:30 de la tarde (...) Mira me movieron, me sacaron”, añadió ‘Peluchín’.

Respecto a la cancelación de “Válgame”, Rodrigo González señaló que “creo que en la vida todo lo que se hace mal se regresa. Es como un boomerang”. Pese a ello, ‘Peluchín’ no descartó regresar a Latina “si ‘la mataprogramas’ se va”, en referencia a la gerente de producción de entretenimiento Susana Umbert.