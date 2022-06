Jessica Newton defendió la elección de Alessia Rovegno como ganadora del Miss Perú 2022. | Fuente: Composición (Instagram)

Salió en su defensa. Jessica Newton, la organizadora de certámenes de belleza, minimizó las críticas que viene recibiendo la elección de la modelo Alessia Rovegno como ganadora del Miss Perú 2022, y reveló que la nueva reina recibirá clases de oratoria.

"Todos los años hay bulla en una elección, incluso cuando se elige a una Miss Universo hay bulla, y mundial", afirmó durante un encuentro con la prensa. Según Newton, ejemplo de esta polémica recurrente ocurrió cuando Janick Maceta quedó en tercer lugar durante el Miss Universo 2020.

"Todos recordamos cuando Janick Maceta quedó tercera, el mundo se levantó porque tenían una favorita, otros estaban contentos, esa es la reacción normal de alguien que tiene una favorita y que no alcance la corona principal", argumentó.

Jessica Newton coronó a Alessia Rovegno coronada como Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram / Organización Miss Perú

Alessia Rovegno tomará clases de expresión oral

Por otro lado, Jessica Newton admitió que Alessia Rovegno debe pulir su oratoria, aspecto en el que se preparará de cara a la próxima edición del Miss Universo. "Ella va a trabajar con distintos 'coaches', uno de ellos me llamó ayer, ella ha sido jurado del Miss Universo en dos oportunidades", indicó.

De acuerdo con la organizadora del Miss Perú, hay muchas personas que tras los resultados del martes 14 de junio le han escrito para sumarse a su equipo de preparación. "Tenemos los ojos del mundo puestos en nuestro reina", indicó.

En los próximos días, según adelantó Jessica Newton, la flamante Miss Perú ofrecerá una entrevista a la cadena Telemundo, a fin de que todo el mundo la conozca un poco más.

Alessia Rovegno y su mensaje de agradecimiento por ganar el Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram / Alessia Rovegno

Magaly Medina y su crítica contra Jessica Newton

Tras la elección de Alessia Rovegno como la ganadora del Miss Perú 2022, la conductora Magaly Medina aprovechó la oportunidad para criticar a la organizadora del certamen, Jessica Newton.

En la noche del martes, durante la emisión del programa Magaly TV: La firme, la presentadora arremetió contra quien hace unos meses era una de sus amigas más cercanas. "Yo que estas chicas jamás vuelvo a participar, yo que ellas renunciaría por ética personal, pero en fin...", dijo al principio.

Luego, añadió: "Yo pensé, algo de vergüenza tendrá la Newton, ya pues me están haciendo roche, me van a decir que soy una estafadora, me van a decir que las coronas se venden a dos soles. Se me cayó más".

De acuerdo con la popular 'Urraca', hubo un "favoritismo descarado" al darle la corona a Rovegno en la última edición del Miss Perú.

