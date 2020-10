El emotivo mensaje del hermano de Javier Carmona | Fuente: Instagram

Tras la muerte de Javier Carmona, el mundo de la televisión peruana se conmovió, debido a que el exgerente permaneció dos años en estado vegetativo causado por sufrir un infarto.

La familia del exejecutivo de la televisión lamentó la noticia, entre ellos Jorge Carmona, hermano de Javier, dedicó un emotivo mensaje a través de su Instagram.

"Ahora si te podemos recordar como eras, un monstruo con un corazón de oro, un punk con terno y corbata, un gran hermano que también considero padre, un gran amigo porque lo fuiste conmigo y sé que con muchas otras personas más", anotó.

Asimismo, agradeció los mensajes de apoyo que recibió. "Agradezco a todos los que nos han mandado sus respetos hacia Javier Fernando Martín".

"Es duro pero sanador, la vida está llena de incongruencias, nos toca vivir muy de cerca una de ellas. Javier ya emprendió viaje y ahora toca recordarlo como realmente era", concluyó.

TULA RODRÍGUEZ Y SU ÚLTIMA CHARLA CON SU ESPOSO

Javier Carmona, esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, falleció en la mañana del miércoles 30 de septiembre a los 56 años, dos años después de estar en estado vegetativo, según confirmaron fuentes de RPP Noticias.

Hace unos días, la misma Tula recordó la última vez que conversó con su pareja o la última ocasión que lo vio lúcido. “Llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ¡Sin Valentina no me voy!”.

Al inicio de la cuarentena, Javier Carmona fue trasladado a su casa -para evitar riesgos de contagio de la COVID-19- donde era atendido por su esposa e hija Valentina.

